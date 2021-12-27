Samanyolu Haber /Gündem / Yeni sistem AKP'ye derman olmadı: Anketler ekonomi için ne diyor? /27 Aralık 2021 15:27

Yeni sistem AKP'ye derman olmadı: Anketler ekonomi için ne diyor?

Aksoy Araştırma'nın yaptığı ankete göre vatandaşlar, hükümetin ekonomiyi toparlayacağına inanmıyor. Döviz kurunda ise orta ve uzun vadede radikal artış beklentisi öne çıkmakta. Hükümetin ekonomiyi toparlayabileceği yönündeki inanç yüzde 39,7 seviyesinde kalırken; aksi görüşte olanların oranı yüzde 60,3.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi kamuoyunda yüzde 83,3 oranında bilinirliliğe sahip olmasına rağmen, yatırımcıların büyük çoğunluğu kısa, orta ve uzun vadede tasarruflarını dolardan yana kullanma eğiliminde.
 


Cumhuriyet'in haberine göre araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak adına Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi yürürlüğe konulmuştur. Bu uygulamadan haberiniz var mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 83,3’ü “Evet, vardır.” yanıtını verdi.

Siyasi parti bazında sonuçlara bakıldığında tüm grupların yeni sistem ile ilgili farkındalığı yüzde 80 ve üzeri olarak açıklandı.



Araştırma sonuçlarına göre, kur korumalı mevduat yatırımlarına karşı dolar tercihi hala popülerliğini koruyor. “100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55 ve üzeri, kısa, orta ve uzun vadeli tercihlerinin “dolar” olacağı yanıtını verdi.

Kur korumalı mevduat sisteminden yana yatırım tercihini kullanacağını belirtenlerin oranı en yüksek seviyeye yüzde 44,7 ile sadece “bir aylık” mevduat tercihinde öne çıktı.

 Katılımcılara yöneltilen “Sizce döviz kuru belirtilen zaman aralıklarına kadar bugüne oranla nasıl değişecektir?” sorusuna yılsonuna kadar döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranındayken 3 ay sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 50,7 seviyesine çıkmaktadır. 6 ay ve 1 yıl sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı sırasıyla yüzde 54,4 ve yüzde 58,4 olarak açıklandı.

Döviz kurundaki gerilemenin devam edeceği fikrinde olanlar ise hiçbir dönemde yüzde 30 ve üzerine çıkmamaktadır.



AKP ve MHP Seçmeni de Hükümetin Ekonomi Toparlayacağına Dair İnancında Kararlı Değil

Türkiye monitörü 51 hafta araştırmasında “Asgari ücret ve dövizle ilgili düzenlemeleri düşündüğünüzde hükümetin ekonomi yönetimine dair hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” sorusu yöneltildi.

Türkiye genelinde bu soruya yanıt verenlerin yüzde 60,3’ü “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” derken; buna karşılık sadece yüzde 39,7 “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” dedi.

Siyasi parti bazında sonuçlara bakıldığında hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inanç AKP ve MHP seçmeni arasında bile çok güçlü değil. AKP seçmeninin yüzde 67’si MHP seçmeninin ise yüzde 55,9’u “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” derken; AKP seçmeninin yüzde 33’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 44,1’i “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım yoktur” dedi.

Millet İttifakı ve HDP seçmeninde ise hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancın olmaması egemen görüş olarak öne çıkmakta.
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