Yeni taktikleri verileri gizlemek

İktidar sağlıkla ilgili verilerden kadına şiddet verilerine kadar birçok veriyi gizlemeyi alışkanlık haline getirdi. Kamu kurumları tarafından yıllarca açıklanan veriler AKP iktidarıyla birer birer gizlenmeye başlandı.



KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanlığı da özellikle Koronavirüs salgını döneminde birçok veriyi gizlediği için eleştirilerin odağında yer aldı. Bakanlık, uzun bir süre günlük vaka sayıları gizledi. CHP Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden alınan bir ekran görüntüsünü kamuoyu ile paylaşarak vaka sayılarının gizlendiğini ortaya çıkardı. Emir’in 10 Eylül 2020 tarihli belgesine göre Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki vaka sayısı, o gün açıklanan ‘hasta’ sayısının 20 katıydı. Yine aynı dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilerin saklanmasının “ulusal çıkarları koruma” amacıyla yapıldığını dile getirdi. Ayrıca Bakanlık yine uzun bir süredir ağır hasta verilerini de açıklamıyor.



SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI



Ayrıca Türkiye’de, 1950 yılından bu yana düzenli olarak her yılın eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”, 2020’de olduğu gibi 2021’de de yayımlanmadı.



ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ



Geçtiğimiz haziran ayında 2020 yılına ait Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’nin yayımlanma tarihini ertelediğini duyuran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu verileri halen açıklamış değil.



ŞEHİR HASTANELERİ ÖDEMELERİ



2021’in nisan ayından bu yana da Sağlık Bakanlığı, bütçe giderleri tablosunda ilaç şirketlerine ödenen aşı bedelleri ile inşaat şirketlerine ödenen şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini gizlemeye başladı.



GÖÇ İSTATİSTİKLERİ



TÜİK 16 Temmuz 2021’de yayımlanması planlanan 2020 Uluslararası Göç İstatistikleri de ertelediğini duyurmuştu. TÜİK, verilerinin yayımlanmasının belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Ancak veriler aylar geçmesine rağmen hâlâ açıklanmadı. TÜİK’ten yapılan açıklamada “Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanması planlanan ‘Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020’ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denilmişti.



Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı; 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 olarak kaydedilmişti.



KADIN VE ÇOCUK VERİLERİ



Jandarma Genel Komutanlığı da her ay yayımladığı verilerde kadınlar ve çocuklarla ilgili kısımları sansürlemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaklaşık iki buçuk yıldır hiçbir veriyi paylaşmıyor. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ise her ay internet sitesinden asayiş ve trafik istatistikleri adı altında iki farklı alanda veri açıklamaya devam ediyor. Açıklanan verilerde, kısa bir süre öncesine kadar “Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk suçları kapsamında” bilgilere de yer veriliyordu. Bu kapsamda, suça sürüklenen çocuk ve şiddete maruz kalan ve sığınma evine gönderilen kadınlara ilişkin de veriler paylaşılıyordu.



Ancak, Jandarma’nın paylaştığı Kasım ve Aralık 2021 verilerinde kadın ve çocuklara ilişkin hiçbir veriye yer verilmedi. Diğer asayiş verileri olan, kaçakçılık, organize suçlar ve göçmen istatistikleri ise her ay olduğu açıklanmaya devam ediyor. Kadın ve çocuk verilerin neden sansürlendiği dair de bir açıklama yapılmadı.



DOĞALGAZ STOĞU



Türkiye, İran’ın vanayı kapatmasıyla kışın ortasında büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Muhalefetten doğalgaz depolarında yeterli gaz olmadığı eleştirisi geldi. Bunun üzerine Enerji Bakanlığı depo verilerini sansürledi. BOTAŞ ve EPİAŞ sitelerinde Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolarındaki stok miktarını günlük olarak gösteren veriler kaldırıldı.