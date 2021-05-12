'Yeni tesadüfler patlayabilir'

‘Sedat Peker fenomeni ve suç dünyasının üç gizli kuralı’ başlıklı bir yazı kaleme alan Yetkin, suç dünyasının yazılı olmayan üç kuralını şöyle sıraladı: “1-Yargının adalet dağıtmadığı dönemlerde suç örgütleri devreye girer, 2-Yargı ve güvenlikten destek bulmayan suç örgütleri yaşayamaz, 3-Siyasi bağlantılar suç örgütlerinin sürdürülebilirliği içim elzemdir.”





PEKER’İN ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI

“Peker örneğinde 2015’te bir düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayaküstü sohbetinin resminin tam da bu süreçte ortaya çıkması rastlantı değildir. Keza Peker gibi o da -tesadüfen aynı günlerde- kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla kaçak duruma düşen Thodex şirketi kurucusu Faruk Fatih Özer’in, tanıdıkları vasıtasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanına girip birlikte fotoğraflar çektirmesini de sayabiliriz.” ifadeleri kullandı.





SEDAT PEKER’İN DERDİ VE ÇAKICI

Peker’in tek derdinin “derin devlet” işlerine yeniden kabulünü sağlamak olduğunu kaydeden Yetkin, “Bu videoların yayınlanmaya başlamasının sadece kriptopara skandalının çıkmasıyla değil, ama İçişleri Bakanlığı’nın suç örgütleri üzerine hazırladığı ve hangi örgütün ne kadar üyeye sahip olup ne işler yaptığına dair dosyasının yayınlandığı günlere denk geldiğinin de farkındayım. O listenin ilk sırasında Çakıcı bulunuyordu.” diye yazdı.





TÜRKİYE BAĞLANTILI UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Yine aynı sıralarda uluslararası çapta Türkiye bağlantılı uyuşturucu operasyonlarının da ortaya çıktığını hatırlatan Yetkin, “Yine aynı günlerde ABD’nin İran’a ambargosunun delinmesi davasında itirafçı tanık olan Reza Zarrab, Türkiye’de yine magazin sayfalarında öne çıkmaya başladı.” bilgisi verdi.





BAŞKA BİLGİ KAYNAKLARI DA PATLAYACAK

Peker, Thodex, Zarrab, uyuşturucu operasyonları meselesini bağlayan Yetkin, önümüzdeki günlere ilişkin ise şu tahminde bulundu: “Operasyonlar uluslararası olduğuna göre, bilgi kaynakları da uluslararasıdır. Yani, bakarsınız Türkiye kaynaklı olmayan başka bilgi kaynakları da patlar bugünlerde. O yüzden iddiaların biraz daha ete kemiğe bürünmesini beklemekte fayda var.”