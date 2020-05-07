Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni vergi yolda: Her şirket en az... /07 Mayıs 2020 10:46

Yeni vergi yolda: Her şirket en az...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti yeni bir vergi için hazırlık mı yapıyor?

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Nisan ayında 43 milyar lira bütçe açığına imza atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti kamuda kemer sıkmak yerine vatandaşın ve işletmelerin üzerindeki vergi yükünü artırmayı tercih ediyor. 

Vergi uzmanı Nedim Türkmen, iktidarın düşen vergi gelirlerini telafi etmek için iş dünyasına "Net Aktif Vergisi" getireceğini iddia etti. Buna göre her vergi mükellefi en az 20 bin TL ilave vergi ödemek mecburiyetinde kalacak. 

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Türkmen Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan makalesinde, "Düşen vergi gelirlerini telafi etmek isteyen hükümet, (Tansu) Çiller dönemindeki ekonomik denge vergisinin bir benzeri üzerinde çalışıyor. Haziranda Meclis'e gelecek Net Aktif Vergisi'nin mükellefleri bilançoları üzerinden en az 20 bin lira vergi ödeyecek." tespitinde bulundu.

Türkmen, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle vergi gelirlerindeki düşüşü ilave gümrük vergileri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları ile telafi edemeyeceğini gördü. Bakanlık bürokratları şu anda harıl harıl Tansu Çiller Hükümeti döneminde çıkarılan '3986 sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun'u bugüne uyarlamaya çalışıyor. Kanunun bugüne uyarlanmış hali, haziran ayı içinde yasa teklifi olarak Meclis'e getirilecek ve yasalaşacak." ifadesini kullandı. 
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