Samanyolu Haber /Gündem / Yeni yıl öncesi bile Kiev'e büyük saldırı /31 Aralık 2022 21:25

Yeni yıl öncesi bile Kiev'e büyük saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e büyük bir saldırı gerçekleştirildi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Gelen bilgiler arasında başkent Kiev’de en az 10 patlama sesi duyuldu.  Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, 31 Aralık'ta yeni yıl gecesi şehrin %30'unun elektriksiz kaldığını doğruladı. Şehir halkına tedbirli olmaları, sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.

Bazı sosyal medya kanallarına göre, 31 Aralık'ta düzenlenen büyük saldırı sırasında hedeflerden biri, Biyoloji ve Tıp Enstitüsü'nün avlusundaki bir hedefti. “Yüksek olasılıkla, avluda bir Ukrayna hava savunma mevzii alanı bulunuyordu."

Gelen teyit edilmemiş bilgilere göre yabancı NATO danışmanlarının yaşadığı otele de roket atışı yapıldı. Can kayıpları hakkında net bilgi olmazken otelde büyük hasar olduğu söylendi.

Sivil hedeflere yönelik saldırı sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6'sına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti
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