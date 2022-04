Yeniçağ gazetesinden flaş karar

Gazeteden yapılan açıklamada, “Dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü. Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Yeniçağ Yayıncılık’ın faaliyetlerinin YouTube kanalında devam edeceği belirtildi.



İşte Yeniçağ Gazetesi’nden yapılan açıklamanın tamamı;



"Değerli Yeniçağ okurları;



"Türk Milliyetçilerinin Fikir Meydanı" sloganı ile yayınlanan KURULTAY üstlendiği bu misyonu başarıyla yerine getirip ciddi bir tiraj ve okur kitlesine ulaştı.



2002'de Kurultay yönetici ve yazarlarıyla YENİÇAĞ'ı çıkartmak için kollar sıvandı.



Yönetim Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik başta olmak üzere elini taşın altına koyan bu ekip, vatansever kitlenin günlük gazete hasretine son vermek adına tarihi bir sorumluluğu omuzladı.



12 Eylül saat 22:30'da kendi matbaamızda ilk nüshalarının basılışını beklerken bu fedakâr kadronun heyecanı inanılmazdı.



İlk sayımız 13 Eylül 2002 sabahı "Dünyayı Türkçe Okuyun" sloganı ile gazete bayilerinde okuyucularımızla buluştu.



Sizler yıllardır hasretini çektiğiniz gazetenize kavuşurken bizler de yüklendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilme gayreti içinde olduk.



Her zaman Türk Milletinin birliğini ve yüce menfaatlerini, vatanın bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuk.



Taviz vermez, boyun eğmez ve Türk Milletinden yana olan yayınlarımız şüphesiz bazılarını da rahatsız etti.



Bu 20 yıllık süreçte; Yeniçağ İmtiyaz Sahibi'nin aracının kurşunlanması, pusu kurulan yazarlarımızın öldüresiye darp edilmesi, gazete binamızın sayısız saldırılara uğraması bizleri asla yolumuzdan döndürmedi.



Bunların yanı sıra; bağımsız ve ilkeli yayıncılığımız, kamu ve özel sektörün ilan ambargolarına maruz bırakılıp gazete bayilerinden dağıtımımız engellendi.



Bu tür ekonomik baskılara rağmen 20 yıl boyunca büyük zararlara rağmen YENİÇAĞI'ı sizlerle buluşturduk.



Farklı sektörlerdeki şirketlerimizin kârları ile YENİÇAĞ'ı finanse edip hiçbir kurum veya şahıstan tek bir kuruş destek almadan 20 yıl boyunca; bağımsız, bağlantısız, özgür ve cesur yayıncılık yaptık.



20 yıldır bayilerinden her gün YENİÇAĞ'ı alan, her uğradığımız saldırıda yanımızda olan siz değerli okuyucularımıza minnettarız.



Değerli Yeniçağ okurları;



Gelinen noktada; tamamı dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü.



Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak.



Yeniçağ Yayıncılık'ın faaliyetleri; YENİÇAĞ, GÜNBOYU ve SON gazetelerinin günlük toplam 2,5 milyon tekil tıklamaya sahip internet siteleri ile YENİÇAĞ TV YouTube kanalında devam edecek.



Çarpıcı güncel haberleri, birbirinden değerli yazarları ve onların farklı yorumlarıyla vazgeçilmeniz olan internet sitelerimizi, çevrelerinize yapacağınız tavsiyelerle daha da yüksek tirajlara taşıma noktasında siz değerli okurlarımıza güvenimiz sonsuz.



yenicaggazetesi.com.tr

gunboyugazetesi.com.tr

songazetesi.com

Yeniçağ TV Youtube



üzerinden sürdüreceğimiz yayınlarımızı izleyip, bunların sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımları dostlarınızla paylaşarak vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.



En içten sevgi ve saygılarımızla...



YENİÇAĞ YAYINCILIK"