Yeniçağ gözaltı olayında Pelikan'ı adres gösterdi

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ifadeye çağrılmasından Pelikancıları sorumlu tutan bir 'Haber- Analiz' yayınlandı .

Libya’dan gelen şehit haberlerini ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Birkaç tane şehidimiz var” diyerek kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Yeniçağ gazetesi haberinde Erdoğan’ın açıklamalarının ardından şehitlerimizin adının açıklanmaması ve TSK mensubu olduğu düşünülen şehitlerin hak ettikleri gibi bir törenle toprağa verilmemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

ABDULLAH AĞAR 19 ŞUBAT’TA ŞEHİDİ PAYLAŞTI

Abdullah Ağar, 19 Şubat 2020’de Twitter hesabından TSK mensubu bir askerimizin Libya’da şehit olduğunu şu paylaşımı yapmıştı.

YENİÇAĞ’A E-OPERASYON





Ağırel, daha önce iktidara yakın isim Abdullah Ağar ve şehidin arkadaşlarının yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak, konuyu gündeme getirmişti. Ağırel e-operasyonun ardından yaptığı açıklamada ise “Buradaki asıl sorguladığımız şey niye devlet töreniyle defnedilmediler, niye sessizce defnediliyorlar, hiçbir şehit bunu hak etmez tarzında bir serzenişte bulundum” demişti.





Batuhan Çolak ise konuya ilişkin, “Kahraman şehidimize yapılmayan şehitlik töreni en kısa zamanda en üst düzey katılımla yapılmalıdır. En azından ruhunu rahatlatalım. Hiçbir siyaset, şehitlerimizden öte değildir” ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu paylaşımlarda herhangi bir ‘ifşa’ söz konusu olmadığı için Yeniçağ yazarlarının paylaşımlarına ilişkin herhangi bir soruşturmaya yer verilmemişti.Ancak bu paylaşımlardan sonra yazarlarımızın e-posta ve Twitter hesapları ele geçirilmiş, söz konusu paylaşımlar silinmişti.





1 HAFTA SONRA ODATV ŞEHİDİN MEZARINI HABER YAPTI





Tüm bu gelişmelerden sonra OdaTv "İşte MİT şehidi" diyerek özel bir haber yapmış ve istihbarat bünyesinde olduğu belirlenen şehitle ilgili bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştı.Bu haberden sonra Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’a tutuklama kararı verilmiş ve OdaTV’ye erişim engellenmişti.





PELİKAN GRUBU DEVREYE GİRİYOR





OdaTV’de çıkan bu haberin Yeniçağ yazarları ile hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen, Pelikan grubu üyeleri eş zamanlı olarak Yeniçağ yazarlarını hedef tahtasına oturtmuş ve algı operasyonuna başlamıştı. Öyle ki Pelikan’a yakın isimler yaptığı paylaşımda gazete yazarlarını açık bir hedef olarak göstermiş, Yeniçağ’ın künyesini paylaşarak açık adres vermişti.Pelikan grubuna ait olduğu bilinen Yekvücut isimli sitede alenen Yeniçağ yazarlarını hedef alan çarpıtma bir habere yer verildi. Bu haber sonrasında birçok haber sitesinde aynı metinle yayınlandı.

YARGIYA AÇIK MESAJ!

Gazete yazarlarının ‘şehitlerin hak ettiği şekilde defnedilmesi hassasiyetiyle’ yaptığı paylaşımlar ‘İfşa operasyonu’ olarak lanse edilmeye çalışılırken, Yekvücut’ta yer alan skandal haberde “MİT mensuplarının hayatını tehlikeye atan habere ilişkin Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan Hülya Kılınç gözaltına alınırken, Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Murat Ağırel’in görmezden gelinmesi kafalarda soru işareti yaratıyor” ifadelerine yer verildi.Haberde Yeniçağ yazarlarının açıktan hedef gösterilmesi ve Yargıya mesaj gönderilmesi dikkat çekti. Pelikancıların girdiği haberin ardından ise iktidara yakın medya söz konusu habere kendi sitelerinde yer verdi. Sabah, Yeni Akit ve Akşam gibi yayın kuruluşlarının geçtiği haberlerin ardından ise iktidara yakın Hilal Kaplan, Ersoy Dede gibi isimler de Yeniçağ çalışanları organize bir şekilde hedef göstermeye başladı.

PELİKAN NEDEN HAREKETE GEÇTİ: ÖÇ ALMA MI?

Yeniçağ gazetesi açıklamasında dikkat çeken bölümlerden biride 'Pelikancıların' öç alma isteğine vurgu yapıldığı bölümdü.



OdaTV’de yapılan gözaltıları fırsat bilen Pelikan grubunun, alenen Murat Ağırel ile Batuhan Çolak’ı hedef alması dikkat çekti.Öyle ki Murat Ağırel,

Pelikan gurubunun Yeniçağ’ı hedef alan paylaşımlarından yaklaşık bir hafta önce Yeniçağ TV’ye yaptığı açıklamalarda Pelikancıların ülke için ‘terör örgütleri kadar tehlikeli’ olduğuna dikkat çekmişti. Ağırel Diken’e verdiği bir mülakatta ise “Pelikan doğrudan yargıya oynuyor” şeklinde konuşmuştu.Batuhan Çolak da daha önce kaleme aldığı birçok yazısında iktidarın içine sızan Pelikan yapılanmasına dikkat çekmişti. Çolak 19 Eylül tarihli yazısında “Konu Erdoğan'a aksettirilene kadar, itibar suikastı çoktan yapılıyor ve Pelikancılar istediğini alıyor” ifadelerine yer vermişti.





