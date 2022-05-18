Yeryüzü mirasçıları ve Beytullah





Faruk Sümbül - İlahiyatçı. Hac ve Umre Sertifikası Programı Hocası





ABD merkezli Respect Graduate School tarafından düzenlenen iki seminer bugün başlıyor. Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları ile Hac ve Umre Sertifika Programı.

Bu seminerlere katılmak, yeryüzünün gerçek mirasçısı olmaya ve hacca gitmeye bir çeşit niyet etmektir. Bir amelin gerçekleşmesi her şeyden önce samimi bir niyete bağlıdır. Sonra bilgi sahibi olmak gerekli şartlarla donanmak gerekir ki işte bu seminerler bize bu donanımı temin etmek içindir.





Yeryüzünün gerçek mirasçıları Allah’ın sâlih kullarıdır. İlk insan ve ilk peygamber, meleklerin ilhamıyla yeryüzünde ilk iş olarak bir mabedin temelini atar. Demek ki dünyanın temeli iman ve ibadettir. Allah’a kulluğun tamamen terk edildiği bir dünya kuruluş gayesinden uzaklaştığı için yıkılmaya mahkumdur. Yeryüzünün merkezinde Beytullah vardır. İnsan için kalp ne ifade ediyorsa dünya için de Kâbe o manayı ifade eder. Yeryüzünün gerçek mirasçısı olmak isteyenler sâlih kulların izini takip etmelidir. İnsanlığın annesi Hz. Havva’nın Hz. Adem’le buluştuğu yeri ziyaret etmeli ve hayatın nasıl başladığını öğrenmelidir. Yeryüzünün ilk mabedi olan Beytullah’ı melekler gibi tavaf etmelidir. Hz. İbrahim’in mabedin duvarlarını yükseltmek için üstüne çıktığı ve buradan tüm insanlığı hacca davet ettiği Makam-ı İbrahim’i ziyaret etmelidir. Daha doğrusu İbrahimleşmek gerekir. Bu ise tevhit sırrına ulaşmakla, salahatla ve öncelikle kendi içindeki putları kırmakla mümkündür.

Eğer çölde suya ulaşmak istiyorsanız Hz. Hacer annemiz gibi çölde koşturmanız gerekir. Ve bunun mükâfatı Zemzem’e ulaşmaktır. Bir de son kılavuz Hz. Muhammed’in ve O’nun sadık arkadaşlarının ayak izlerini takip etmelidir. Özetle ifade edecek olursak yeryüzü mirasçısı olmak bu yolun sâlih varislerini ve gerçek rehberlerini takip etmekle mümkündür.

İşte bütün bu rehberler bizi yeryüzünün ilk mabedini tavaf etmeye ve bu mübarek beldeleri ziyarete davet ediyor. Hac ve umreye gitmek bu davete icabet etmektir. Hac ve umre için yapılan masraflar Allah yolunda harcanan sadakalar hükmündedir. Hac ve umre cihat gibi fakirlikten kurtulmaya ve malın bereketlenmesine vesiledir. Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak isteyenler Allah için yola çıkmalıdır.





Hac ve umre seminerine katılmak, bilgi ve donanım sahibi olmak içimize hacca gitme, Kâbe ve Ravza aşkı düşürecektir. Böyle samimane bir niyet ve arzunun bir gün bizim Kâbe ile buluşmamıza vesile olacağı ümidindeyim. Şimdilerde ‘ne maddi imkanım ne de pasaportum var’ diye düşünmeyelim. Zira bu konuda atılacak hiçbir adım zayi olmayacaktır. Sâlih olma, barış severlik, dürüstlük ve Allah için yola çıkma, Beytullah’ı ziyaret etme niyet ve düşünceleri bir gün bizim özlediğimiz rüyaların gerçekleşmesine mutlaka vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle son üç günü kalan Yeryüzü Mirasçıları ile Hac ve Umre seminerleri fırsatlarını değerlendirmenizi temenni ediyorum.



