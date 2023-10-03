Yılbaşında 1262 TL’ye dolan sepet, bugün 2 bin 288 TL’ye doluyor

ŞAMPİYON DEFTER





Yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelenin tek hedef olduğunu vurgulasa da yurttaşın alım gücü her geçen gün azalıyor. Cumhuriyet’in her ay düzenli hazırladığı temel tüketim ürünlerinden oluşan ürün sepeti on ayda yüzde 78 artarken İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı İstanbul Geçinme Endeksi’nde 242 ürünün 166’sında fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 98.94’le defter oldu.Cumhuriyet olarak her ay takip ettiğimiz pirinçten una 22 temel tüketim maddesinden oluşan alışveriş sepeti, 2022 Aralık ayında 1262 TL’ye dolarken aradan geçen 10 ayın ardından yüzde 81 artarak bugün 2 bin 288 TL’ye doluyor. Sepette en büyük artış yüzde 104’le sütte yaşandı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıklayacağı enflasyonun öncü göstergesi sayılan İstanbul’daki fiyat artışlarının şampiyonu ise defter oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), açıkladığı İstanbul Geçinme İndeksi’ndeki ürünlerin fiyat değişimleri şöyle oldu:242 ürünün 166’sının perakende fiyatı artarken 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.Eylülde önceki aya göre defter yüzde 98.94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Defteri yüzde 94.72 ile okul çantası, yüzde 83.94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti takip etti.Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16.46 ile erik oldu.