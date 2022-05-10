Yıldız futbolcu yeni takımına çok yakın

Birçok kulübün takibinde olan ve oynadığı futbolla uzun yıllardır adından söz ettiren Norveçli Erling Haaland'ın transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Manchester City, Erling Haaland'ın transferinde sona yaklaştı. Manchester City, Erling Haaland'ın transferinde sona yaklaştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli golcünün transferi konusunda kulübü Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.İngiliz kulüp, Haaland ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.Borussia Dortmund yöneticisi Sebastian Kehl, Alman basınına yaptığı açıklamada tarnsfer Norveçli golcünün İngliz kulübe transferi konusuna açıklama getirmişti.