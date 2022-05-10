Samanyolu Haber /Spor / Yıldız futbolcu yeni takımına çok yakın /10 Mayıs 2022 19:32

Yıldız futbolcu yeni takımına çok yakın

Oynadığı futbolla uzun yıllardır adından söz ettiren Norveçli Erling Haaland'ın yeni takımına yakın olduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

Birçok kulübün takibinde olan ve oynadığı futbolla uzun yıllardır adından söz ettiren Norveçli Erling Haaland'ın transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Manchester City, Erling Haaland'ın transferinde sona yaklaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli golcünün transferi konusunda kulübü Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

İngiliz kulüp, Haaland ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.

YÖNETİCİ AÇIKLAMIŞTI

Borussia Dortmund yöneticisi Sebastian Kehl, Alman basınına yaptığı açıklamada tarnsfer Norveçli golcünün İngliz kulübe transferi konusuna açıklama getirmişti.
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