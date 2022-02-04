Samanyolu Haber /Spor / Yıldız oyuncu Galatasaraylı taraftarlara veda etti /04 Şubat 2022 20:32

Yıldız oyuncu Galatasaraylı taraftarlara veda etti

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, kiralık olarak Göztepe'de forma giyeceği açıklandı.

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Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kara, İzmir ekibine imza atmak için Galatasaray'ın Antalya kampından ayrılıp İzmir'e gitti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Instagram hesabından Galatasaray taraftarına veda etti.


"Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler."

Tecrübeli orta saha bu sezon 12 maçta forma giyerken skora etki edemedi.

Aytaç Kara, Göztepe'nin köklü rakibi Altay'da futbol hayatına başlamıştı.
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