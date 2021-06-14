Yıllar sonra ilk kez ‘Oyun Değiştiren’ bir kilo verme ilacını onay aldı

Obezite araştırmacılarının ‘oyun değiştirici’ şeklinde tanımladığı bir kilo verme ilacı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından resmen onaylandı. Bu sayede daire, böyle bir tedaviyi yıllar sonra ilk kez desteklemiş oldu.
Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından üretilecek bir kilo yönetim terapisi olan Wegovy, FDA’nın 2014’ten bu yana onayladığı ilk kilo verme ilacı ancak tamamen yeni bir tedavi değil.
Semaglutid şeklinde adlandırılan aynı ilaç, ABD ve diğer ülkelerde yıllardır diyabet tedavisinde kullanılıyor. Fakat yakın zaman önce elde edilen veriler, farklı bir dozda kullanılan semaglutidin iştahı güçlü ve etkili şekilde baskıladığını göstermiş.
Bu yılın başlarında yayımlanan ve 16 farklı ülkeden yaklaşık 2.000 obez deneğin yer aldığı bir çalışmada araştırmacılar, ilaç ile yürütülen uzun vadeli tedavinin deneklerde ortalama yüzde 15 kilo kaybına yol açtığını aktarmıştı.
Hatta bazıları çok daha fazla kilo vermiş ve grubun yüzde 30’undan fazlası, vücut ağırlıklarının yüzde 20’sini kaybetmişti. Bilim insanları, söz konusu bulguları kayda değer olarak niteliyor.
College London Üniversitesi’nde çalışan obezite araştırmacısı Rachel Batterham, “Başka hiçbir ilaç, bu seviyede kilo kaybına yaklaşamadı” demişti. “Gerçekten oyunu değiştiren bir ilaç. İnsanlar ilk defa, sadece kilo verme ameliyatıyla mümkün olan bu şeyi ilaçlarla başardı.”
Şimdiyse FDA durumun farkına vardı. Daire Cuma günü, Wegovy’nin (semaglutid) ya obez, ya fazla kilolu ya da kiloyla alakalı en az bir sağlık durumu (yüksek tansiyon, tip 2 diyabet veya yüksek kolesterol) yaşayan yetişkinlerde kronik kilo yönetimi için kullanılmasını onayladı.
ABD’de bu ayın sonlarında Novo Nordisk tarafından piyasaya sürülmesi beklenen tedavi, haftada bir kez enjeksiyon şeklinde uygulanıyor ve tedavi uygulanan kişilerin kendilerini daha tok hissedip sonrasında daha az yemelerine yardımcı olan glükagon benzeri peptid 1 (GLP-1) hormonunu naklediyor.
Peter Dockrill/ScienceAlert. Ç: O.