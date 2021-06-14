Yıllar sonra ilk kez ‘Oyun Değiştiren’ bir kilo verme ilacını onay aldı

Obezite araştırmacılarının ‘oyun değiştirici’ şeklinde tanımladığı bir kilo verme ilacı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından resmen onaylandı. Bu sayede daire, böyle bir tedaviyi yıllar sonra ilk kez desteklemiş oldu.





Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından üretilecek bir kilo yönetim terapisi olan Wegovy, FDA’nın 2014’ten bu yana onayladığı ilk kilo verme ilacı ancak tamamen yeni bir tedavi değil.





Semaglutid şeklinde adlandırılan aynı ilaç, ABD ve diğer ülkelerde yıllardır diyabet tedavisinde kullanılıyor. Fakat yakın zaman önce elde edilen veriler, farklı bir dozda kullanılan semaglutidin iştahı güçlü ve etkili şekilde baskıladığını göstermiş.





Bu yılın başlarında yayımlanan ve 16 farklı ülkeden yaklaşık 2.000 obez deneğin yer aldığı bir çalışmada araştırmacılar, ilaç ile yürütülen uzun vadeli tedavinin deneklerde ortalama yüzde 15 kilo kaybına yol açtığını aktarmıştı.



