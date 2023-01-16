Yoksulluk sınırı, 28 bin lirayı geçti









Rapora göre, gu¨nlu¨k harcamalarda, Aralık 2022’de en yu¨ksek maliyet grubunu su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri grubu, 99,91 liralık harcama gereksinimi ile olus¸turdu. Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41,76 lira oldu. Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken gu¨nlu¨k harcama tutarı ise 47,26 liraya ulas¸tı.

Raporda, daha dar bir gruplandırmaya go¨re harcamalarda, su¨t ve su¨t u¨ru¨nlerinin payının, yu¨zde 36,7 ile en yu¨ksek paya sahip olduğu kaydedildi. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payının yu¨zde 24,24 ile ikinci sırada olduğu, sebze ve meyvenin harcamalar ic¸indeki payın yu¨zde 17,36, ekmek, makarna vb. ic¸in ise payın ise yu¨zde 11,83 olduğu kaydedildi. Digˆer gıda harcamalarının toplam ic¸indeki payının ise yu¨zde 9,87 olarak gerçekleştiği ifade edildi.









BİSAM, hazırladığı raporda, sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 270 lirayı aştığı, sadece süt ve süt ürünleri için günlük 100 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.Raporda, şöyle denildi:"TU¨I·K, Aralık 2022 harcama gruplarına go¨re endeks rakamları, 2003 madde fiyatları ile I·stanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BI·SAM Beslenme Kalıbı u¨zerinden yapılan hesaplamaya go¨re do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken harcama tutarı Aralık 2022 ic¸in 8 bin 167 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda ic¸in yapılması gereken minimum tutardır. Ac¸lık sınırı u¨zerinden hanehalkı tu¨ketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuc¸larına go¨re ise yoksulluk sınırı 28 bin 249 lira olarak gerc¸ekles¸mis¸tir."Raporda, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için bin 953, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 129, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 405 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 552 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 26 bin 123 liraya ulaşmaktadır" denildi.Raporda, ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarının, gu¨nlu¨k 23,41 lira olarak tespit edildiği, katı yagˆ ve sıvı yagˆ için 18,37 lira, yumurta ic¸in 6,92 lira, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 8,51 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.