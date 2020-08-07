Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye bölündü!

Arap yarımadasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinden kalkan Hindistan Havayolları'na (Air India) ait 191 yolculu uçak iniş sırasında ikiye bölündü.





Kazada en az 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Ortadan ikiye bölünen uçakta yangın çıkmaması büyük bir faciayı önledi.













7’si mürettebat, 184’ü yolcu toplam 191 kişiyi taşıyan Air India uçağı Hindistan’ın güneyindeki Calicut şehrinde düştü.





Yetkililer Dubai’den gelen uçağın yere sert bir iniş yapmasının akabinde ikiye ayrıldığını açıkladı.





PİLOTLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ





Faciada biri pilot olmak üzere en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.



