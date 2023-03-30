Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Trabzon’a seyir halindeki Fatih Ö., idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay Turizme ait yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.





Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

