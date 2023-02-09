Samanyolu Haber /Gündem / Youtuber Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda çalışma sonlandırıldı /09 Şubat 2023 10:31

Youtuber Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda çalışma sonlandırıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Konuyla ilgili ilk günden itibaren açıklama yapan abla Semiha Duymaz, enkaz çalışmaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Hatay da dahil olmak üzere 10 il, depremden etkilendi. Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya fenomeninin ailesi ile enkaz altında kaldığını açıkladı. Duymaz, 'Taha Duymaz öldü' iddialarına yanıt verdi. İşte, Fenomen Taha Duymaz'ın son durumu...

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

ÇALIŞMA SONLANDIRILDI

Günlerce yardım çağrısı yapan Semiha Duymaz, sonunda ekiplerin enkaza ulaştığını ancak enkazdan hiçbir ses gelmediği için çalışmaların sonlandırıldığını yazdı. Duymaz, kardeşlerinin göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi.

TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA

Daha sonra CZN Burak'ın devreye girdiğini aktaran Duymaz, "Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin" dedi.

CZN BURAK YARDIM İSTEDİ!

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor.

Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
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