Samanyolu Haber /Gündem / Hatay’da yaptığı lüks siteler yıkılan müteahhit : Bana binayı soramazsınız /09 Şubat 2023 10:35

Hatay’da yaptığı lüks siteler yıkılan müteahhit : Bana binayı soramazsınız

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi, Servet Altaş “Bana binayı soramazsınız” dedi. Ser-Al İnşaat’ın bölgede birçok projesi bulunuyor.

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Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir oldu.

Sitenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişinin bulunduğu ise bilinmiyor.



‘BENİM BİNAM MI MESELE'

En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri olarak gündem oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Firmanın sahibi olan Servet Altaş'a ulaştık. Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedenini sormaya çalışırken Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.

Gazeteci sorumluluğuyla soru sormanın görevimiz olduğunu belirtirken görüşmeyi sonlandıran Altaş'ı tekrar aradığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.


Dev makasla açmışlar

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

HATAY'DAKİ TÜM MÜLKİ AMİRLER AÇILIŞA KATILMIŞTI

Haberde, sitenin açılışı için yapılan törene Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, HASİAD Başkanı Gökhan Alkan, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, STK temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı belirtiliyor. 


2 MİLYON 900 BİN LİRAYA SATILIYORDU

Deprem sonrası yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'ndeki bir daire için bir internet sitesinde verilen satış ilanı da sosyal medyada gündem oldu.

2 milyon 900 bin liraya satışa çıkarılan "lüks daire"nin ilanı daha sonra kaldırıldı
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