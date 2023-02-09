Hatay’da yaptığı lüks siteler yıkılan müteahhit : Bana binayı soramazsınız

Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir oldu.

Sitenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişinin bulunduğu ise bilinmiyor.













‘BENİM BİNAM MI MESELE'





En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri olarak gündem oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.





Firmanın sahibi olan Servet Altaş'a ulaştık. Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedenini sormaya çalışırken Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.





Gazeteci sorumluluğuyla soru sormanın görevimiz olduğunu belirtirken görüşmeyi sonlandıran Altaş'ı tekrar aradığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.