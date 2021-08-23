Samanyolu Haber /Gündem / YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma açıldı /23 Ağustos 2021 20:00

YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma açıldı

Oğuzhan Uğur hakkında, YouTube programının tanıtımında “İslami değerlere hakaret ettiği” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube kanalında yayınlanacak programın tanıtımında “İslami değerlere hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayınlanan "P!NÇ" isimli programının tanıtım videosunda, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği savunuldu.

Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan gazeteci Hasret Yıldırım, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle ve İslam ile alay edildiğini öne sürdü.Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlattı.
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