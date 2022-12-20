YSK'dan yeni İmamoğlu açıklaması: 'Mazbata, ikinci adaya verilmez'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyaset yasağını kapsayacak şekilde cezalandırılmasının ardından gözler, cumhurbaşkanı adaylarının yargı engeline takılması durumunda yaşanacaklara çevrildi. Çok sayıda ihtimali barındıran adaylık konusunda, çeşitli senaryolar tartışılmaya başlandı.







Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, adaylık sürecinde yaşanabilecek olası yargı engellemeleri ve seçim kurulları hakkında BirGün’den Hüseyin Şimşek’e değerlendirmelerde bulundu. Bir cumhurbaşkanı adayının seçimleri önde tamamlamasının ardından hükümlü hale gelmesi durumunda yaşanacakları anlatan Öztürk, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan yeterlilik yüzde 50+1’dir. Bir adayın bu oya ulaşmadan sırf öndeki aday hükümlü hale geldi diye cumhurbaşkanı ilan edilmesi mümkün değildir. Yasak gelirse iki ayrı senaryo üzerinden süreç yürüyecek” dedi.





“BAŞVURMAZSA SÜREÇ BAŞA DÖNECEK”

İlk senaryonun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin olduğunu bildiren Öztürk, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığında, ikinci tura kalma durumu ortaya çıkarsa ancak geçici sonuç ilan edilmeden ilk sıradaki aday hükümlü hale gelirse bu durumda seçimi üçüncü sırada tamamlayan adayın ikinci turda yarışmak istediğine ilişkin başvurusu beklenecek. Üçüncü sıradaki aday başvurursa ikinci ve üçüncü olan adaylar ikinci turda yarışacak. Başvurmazsa süreç başa dönecek” diye konuştu.





İkinci senaryonun seçimlerin ikinci turu hakkında olduğunu bildiren Öztürk, “Eğer seçimin ikinci tura kalması kesinleştikten sonra süreç işler ve ilk sıradaki aday hükümlü hale gelirse o zaman seçimler iptal olur. Süreç yeniden başlar ve 45 gün içerisinde adaylar yeniden belirlenerek yeni bir seçim yapılır” diye konuştu.







EN BÜYÜK SINAV

Yeni seçim kanununa göre, il seçim kurullarında ‘kıdemli hakim’in görev alması uygulaması ortadan kalktı. Bir başkan, iki asil ve iki yedek üyeden oluşan il seçim kurulu üyeleri, iki yılda il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca kura yöntemiyle belirleniyor.





Bu durumun ortaya çıkarabileceği olası sonuçlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan YSK temsilcisi Öztürk, “Bu seçimler, hem seçim kurulu başkanları hem de yeni seçim kanunu açısından en büyük sınav olacak. Büyükşehirlerde yeni kanuna göre il ve ilçe seçim kurulu başkanları için kura çekimleri yapıldı. Bazı büyükşehirlerde görece genç ve tecrübesiz hakimler seçim kurullarının başına geçti. Daha önce seçim kurulu başkanlığı yapmamış ya da seçimlerle ilgili tecrübesi bulunmayan bu hakimler, büyükşehirlerde il seçim kurulu başkanı olduktan sonra, elbette herkesi aynı kefeye koyamayız ama çeşitli sorunlara neden olabilirler. Bu durumun sancıları yaşanabilir” ifadelerini kullandı.