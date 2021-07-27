Samanyolu Haber /Gündem / 'Yüksek tehlike' uyarısı yapıldı: Almanya'da kimya sanayi sitesinde patlama /27 Temmuz 2021 13:31

'Yüksek tehlike' uyarısı yapıldı: Almanya'da kimya sanayi sitesinde patlama

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya şirketlerinin kullandığı bir sanayi tesisinde patlama meydana geldi.

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Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi. Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.

Leverkusen'ın Almanya'nın en büyük kimya şirketlerinden biri olan Bayer'e ev sahipliği yaptığı biliniyor.
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