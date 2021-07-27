İş dünyasında yeniden kapanma paniği: Bir daha kaldıramayız

Vaka sayılarındaki artış ve bilim insanlarının yeni bir dalgayı işaret etmesi, iş çevrelerinde yeniden kapanma ve kısıtlama korkusuna neden oldu.





1,5 yılı aşkın süren Covid-19 salgınında ayakta kalma mücadelesi veren kafe, kıraathane, lokanta, berber, kantinci, kırtasiyeci, halı saha, eğlence mekanları başta olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve çalışanlar, yeniden kapanma tedirginliği yaşıyor.





Yapılandırmaya rağmen birikmiş borçları, kira, banka kredileri ve SGK primlerini ödeyemeyen iş kollarının temsilcileri, yeni bir kapanmanın birçok esnafın bitmesi, tükenmesi anlamına geleceğini söylerken, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya, iktidarı da gerekli önlemleri almaya davet etti.





‘YENİ BİR KAPANMAYI KALDIRACAK GÜCÜMÜZ YOK’

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan:





“Delta varyantı ile birlikte vakalarda yaşanan hızlı artış olası bir kapanmayı ya da daha sıkı tedbirler almayı gündeme getirebilir. Bu da ekonomiyi iyice zora sokar.





Covid'le mücadelede her türlü önlemi alma konusunda artık hizmet veren işletmelerden çok bireylere iş düşüyor. Bu yıl daha tecrübeli olsak da iş dünyamız çok zor durumda.





Bir kapanmayı daha kaldıracak gücümüz yok. Her şeyin başı sağlık diyoruz ama ekonomik zorluklar da sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle turizm ve bağlantılı sektörler çok zor günler geçiriyor.





Toparlanma yaşanması ve bu turizm sezonunu da kaybetmememiz için herkesin bireysel olarak da önlemlere uyması çok önemli.”





‘YENİ BİR KISITLAMAYI KALDIRAMAYIZ’

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken:









“Lütfen ama lütfen herkes aşısını olsun. Türk iş dünyası zaten çok zor durumdayken küçük veya büyük herhangi bir kısıtlamayı kaldıramaz. Sorunun tek unsuru biz olmadığımız halde bugüne kadar sıkıntısını biz çektik. Bir daha ne ekstra sıkıntı çekecek takatimiz ne de çekmeye niyetimiz var.”





‘BUNU YAŞIYACAK ENERJİ KALMADI’

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş:





“Turizm, ticaret yeni ayağa kalkıyor. Temennimiz o ki bir kapanma daha yaşanmasın. Hizmet sektörünün de turizmin de bunu taşıyacak enerjisi kalmadı.





Ama bir tarafıyla da çaresiz kalırsak o zamanda sağlık tabii ki her şeyin önüne geçer. Gerek eğitim, gerek ticaret, gerek turizmde, öyle anlaşılıyor ki ciddi manada bir aşılanma olmadan, toplumsal bağışıklık kazanmadan da bu işi atlatabilmemiz zor görünüyor.





Dolayısıyla aşılanma noktasında ciddi teşviklere ihtiyaç var. Belki bazı Avrupa ülkeleri gibi aşıyı zorunlu hale getirecek, en azından aşı olanları pozitif şekilde ayıracak bir zorlayıcı uygulamaya geçmekte fayda var gibi duruyor.





Eğer bunu yapamazsak bu pandemi vakaları 3. pik, 4. pik, 5. piklerle, bir kısır döngü içerisinde dönüp duracak. Umut ediyorum sonbahardan önce Sağlık Bakanlığımız öyle bir adım atar.”





‘EKONOMİK OLARAK YIPRANDIK’

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan:









“Zorlu bir süreci esnaf olarak bizler daha yoğun yaşadık. Ekonomik olarak yıprandık. Bir kapanmayı daha kesinlikle kaldıramayız. Sevdiklerimiz için ekonomik olarak etkilenen sektörlerimiz için lütfen dikkat edelim. Maskemize, mesafemize, temasımıza ve aşımızı olmaya özen gösterelim.”





‘KAPANMA ESNAFIN VE SANATKARIN BİTMESİ DEMEK’

Söke Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Coşkun:





“24 Temmuz itibariyle vaka sayısı 12 binleri geçti. Bu artış devam ederse kapanmalar ve ağır tedbirler yine gündeme gelir. Bu da esnaf ve sanatkarlarımızın bitmesi tükenmesi demektir.”





‘KAPATMAYI KALDIRACAK GÜCÜMÜZ YOK’

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı:





“Biz kahvehanelerimizde kurallara uyuyoruz ve sık sık denetleniyoruz. Kolluk kuvvetlerinin otellerde, plajlarda aynı uyarıları yapması gerekiyor. Sadece bizler günah keçisi olmamalıyız.





1,5 yıldır kapalıydık, zaten çok zor durumdayız. İkinci bir kapatmayı kaldıracak takatimiz kesinlikle yok. Kapanma Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. İşyerlerinin kapatılmasıyla salgının önlenemeyeceği anlaşıldı.





İnsanlar aşılanmaya teşvik edilmeli. Kahveci esnafımız için de tıpkı turistik tesislerde olduğu gibi önlem alınmalı. Eğer bir kapanma olursa küçük paralarla geçimini sağlayan, istihdam yaratan sektörümüz biter.”





‘TELAFİSİ OLMAYAN YARALAR AÇAR’

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek:





“Aşılamada büyük rehavet var. Süratle aşılanmamış olanlarla ilgili kısıtlamalar gündeme gelmeli. Finansal olarak salgın döneminde ciddi maddi yükler yüklendik.





Henüz ayaklarının üzerine durmaya çalışan bir sektör olarak bu sezonun sonuna kadar kapanmadan gitmesi çok önemli. Kapanmak çözüm değil.





Kapanma hem çalışanlar hem de şirketler açısından telafisi mümkün olmayan yaralar açar. Onun yerine vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden daha sıkı bir misafir kabulü uygulaması getirilebilir.









Aşılanmış olma veya son altı ayda hastalığı yenmiş olma zorunluluğu getirilebilir. Yurt için seyahatlerde de aşı, hastalığı yenmiş olmak ya da PCR Testi zorunluluğunu tartışmaya açmak aşılamada tekrar hız kazanmamızı tetikleyebilir.”