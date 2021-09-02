Samanyolu Haber /Gündem / Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti /02 Eylül 2021 13:31

Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Zorba filminin müziklerini besteleyen besteci Mikis Theodorakis'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni "Bugün Yunanistan'ın ruhundan bir parçayı kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis'imiz gitti" ifadeleriyle bir baş sağlığı mesajı yazdı.

Theodorakis, ünlü oyuncu Anthony Quinn’in başrolünde yer aldığı "Zorba" filminin müziğini bestelemişti. Atina'da hayatını kaybeden besteci, dünyada müzisyen kimliğinin yanı sıra bir aktivist olarak da tanınıyordu. 2000 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Theodorakis, bir süredir kalp sağlığı sorunları yaşıyordu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten mesaj
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sanatçının ölümünün ardından Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Mikis Theodorakis şimdi sonsuzluğa geçti. Sesi sustu ve onunla birlikte tüm Helenizm sustu. Palamas hakkında yazıldığı gibi, "hepimiz onun ölümlü olduğunu unutmuştuk." dedi.

Mikis Theodorakis kimdir?
Theodorakis Yunanistan'da 1967-1974 yılları arasındaki askeri cunta yönetimine direnişi ile bir halk kahramanı haline gelmişti. Bestecinin müziği cunta yönetimine bir direnişi simgeliyordu ve besteci bugüne kadar "halkın sesi" olarak tanımlanıyordu.

Theodorakis’in ölüm haberinin ardından Yunanistan’da bütün televizyon ve radyo kanallarının yayın akışını değiştirerek Theodorakis’in müziklerini çalmaya başladığı ve sanatçıyı anma programları yaptığı belirtildi.

Siyasi kimliği
1925 yılında doğan Theodorakis İkinci Dünya Savaşı yıllarında direniş saflarında yer almış ve bunu takiben 1946-1949 yılları arasındaki iç savaş sırasında ise Sol ile birlikte mücadele vermişti. Bu nedenle işkence görmüştü. Askeri cuntaya karşı da direnen Theodorakis, bu nedenle tutuklanmış ve işkence görmüştü. Uluslararası baskı sonucu ülkeyi terk etmesine izin verilen besteci, 1974 yılına kadar Paris’te yaşamıştı.

Theodorakis 1940'ların sonu ve 1950’lerin başlarında Paris ve Atina’da müzik eğitimi almıştı. Klasik müzik bestelerinden sonra, 1960’larda Yunan köklerine dönerek Yunan müziğinin popülerleşmesine katkıda bulunmuştu. 1964 yılında "Zorba" filminin müziklerini bestelemesi ile uluslararası üne kavuşmuştu.
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