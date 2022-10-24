Yunanistan, Meriç’ten geçişi engellemek için inşa ettiği çelik duvarı uzatacak

Yunanistan yönetimi, “Türkiye’den gelen kayıtsız göçmen sayısındaki artış” nedeniyle kuzey sınırının güvenliğini artırma kararı aldı.





Yunanistan Yurttaş Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Mega TV’ye yaptığı açıklamalarda önümüzdeki üç ay içerisinde 250 sınır koruma memurunun daha eğitimlerini tamamladıktan sonra kuzey sınırına gönderileceğini duyurdu. Sınırda mevcut olarak bin 500 memur görev yapıyordu.





T24’te yer alan habere göre Theodorikakos, Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan 40 kilometrelik duvarı da uzatmak için de prosedürleri hızlandırdığını belirtti. “Çoğunun Türk yetkililerin teşvikiyle”, günde bin 500 göçmenin Yunanistan’a girmeye çalıştığını öne süren Theodorikakos, “Sınır çiti yasa dışı göçü önlemekte etkili oldu” dedi. Theodorikakos, son 9 ayda bin 200 insan kaçakçısının yakalandığını ifade etti.