Samanyolu Haber /Gündem / Sessizliğe bürünen Sedat Peker hakkında yeni iddia: 'Yüksek dozda ilaç alıyor' /24 Ekim 2022 17:18

Sessizliğe bürünen Sedat Peker hakkında yeni iddia: 'Yüksek dozda ilaç alıyor'

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğuna buna bağlı olarak da yüksek dozda ilaç kullandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in geçen haftalarda 'Saray'a uzanan rüşvet iddiaları' kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Rüşvet iddialarından sonra yeni bir paylaşımda bulunmayan Peker sessizliğe büründü. 

SON DURUMU PAYLAŞTI
Gazeteci Erk Acarer, Peker'in son durumunu yakınlarından aldığı bilgilerle açıkladı.

Yeniçağ'ın aktardığına göre; Peker’in ramazan kolisi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını söyleyen Acarer, Peker’in bu duruma çok sinirlendiğini ifade etti.

Acarer, "Rize, Trabzon ve Artvin’de dağıtılan koliler çok büyük rahatsızlık yaratmış hatta bu kolileri dağıtanlara soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma bir iddianameye dönüşmüş durumda. Yardım kolilerinin dağıtılması terörle ilişkilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"ÖFKESİNDEN DELİ OLUYOR"
Öte yandan; Peker'in dijital ve fiziki tecritte olduğunu aktaran Acarer, direkt olarak iletişim kurulamadığını aktardı. Yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabilidiğini ifade eden Acarer şöyle devam etti:

"Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor. Her iki isim de öfkesinden deli oluyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sessizliğe bürünen Sedat Peker hakkında yeni iddia:... Sonraki Haber >>

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:10