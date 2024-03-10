Yunanistan parlamentosu özel üniversitelere izin veren tasarıyı kabul etti

Cuma akşamı başlayan ve oylama öncesinde de devam eden gösterilerde yaklaşık 18 bin kişi tasarıyı protesto etti.





Bununla birlikte kamuoyu yoklamaları Yunan seçmenin çoğunluğunun özel üniversitelerin kurulmasını onayladığını ortaya koyuyor.





Gösteriler sırasında Associated Press'e konuşan felsefe öğrencisi Anna Adamidi, "Bu hükümet her şeyi özelleştirmek istiyor... Ama aynı zamanda hayat pahalılığı arttıkça artıyor ve ücretlerimiz acınacak halde. Özel sektör eğitime de gelecek ve devletin verdiği eğitimi ortadan kaldıracak. Ödeyemeyecekleri kaynakları kullanıyorlar.” diyerek tepkisini dile getirdi.





Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan parlamentosu, öğrencilerin yoğun protestosuna rağmen ülkede özel üniversite açılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Genel kurul oturumundaki oylamada yasa tasarısı için 159 “evet”, 129 “hayır oyu çıktı.Oylama öncesi başkent Atina, tasarıya karşı çıkan öğrencilerin protestolarına sahne oldu.Polis, şiddet yanlısı bir grup protestocuyu engellemek üzere göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre protesto eylemleri sırasında çıkan arbedede 9 gösterici ve 7 polis memuru yaralandı.Arbede sonrası 3 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.Binlerce öğrenci, devlet üniversitelerinden alınan diplomaların değerini düşüreceğini söyledikleri reformu haftalardır protesto ediyor.Son gösterilerden önce tasarıya karşı çıkan öğrenciler çok sayıda üniversite binasını “işgal” etmişti.Başbakan Kiryakos Miçotakis, yasanın on binlerce Yunan öğrencinin yurt dışındaki üniversitelere göçünü tersine çevirmeye yardımcı olacağını, bunun da on yıldır süren mali krizden kurtulmaya çalışan bir ekonomiye destek olacağını savunuyor.Başbakan oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada, "Tüm Yunan öğrenciler için daha fazla özgürlük ve bilgiye daha fazla erişimin garantisi olarak bu tasarıya 'evet' demeliyiz." dedi.Muhalefet partileri ise anayasayı ihlal ettiği ve öğrenciler için iki kademeli bir sistem yaratacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.Tasarı, hükümetin geçen ay kabul edilen eşcinsel evlilik yasasını da içeren reform gündeminin bir parçası.Yunanistan, yıllık ekonomik üretiminin yüzde 3 ila 4'ünü eğitime harcıyor, bu da AB ortalamasının altında. Ancak Miçotakis, tasarının devlet üniversitelerine yönelik fonların artırılmasını öngördüğünü iddia ediyor.Yunanistan'da bazı özel yüksek öğretim kurumları halihazırda yasal olsa da, yeni yasa, denetlenmiş özel kurumlardan alınan diplomaları devlet üniversitelerine denk hale getirecek. Yurtdışındaki üniversitelerin, öğrenim ücreti almalarına rağmen, kar amacı gütmeyen bir statü kullanarak Yunanistan'da şube açmalarına izin verilecek.Eğitim Bakanlığı yetkililerine göre, şu anda Yunanistan'daki devlet üniversitelerinde 650 binden fazla öğrenci kayıtlı ve 40 bin öğrenci de yurtdışında eğitim görüyor.