YÖDAK Başkanı Turgay Avcı tutuklandı

Mahkeme öncesi doktor Hakan Debeş, zanlı Turgay Avcı’nın tansiyonun yüksek seyir ettiğini ayrıca kalp problemi olduğu ve anjiyo yapılması gerektiğini belirterek yapılan ilk kontrollerde gözetim altında kalması gerektiğinden mahkemeye getirilmesinin uygun görülmediğini mahkemeye beyan ederek hazırladığı raporu mahkemeye sundu.





Ortuç Özbaylı, üniversite tarafından, ilk tespitlere göre zanlı Avcı’ya 2 defada toplam 10 bin dolar ve Hasgüler’e de bir defada 4 bin dolar para verildiği yönünde tespit yapıldığını söyledi.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da meydana gelen rüşvet, irtikap, suç gelirini aklamakla suçlanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler tutuklandı.Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Turgay Avcı sağlık sorunu olduğu gerekçesi ile mahkemeye getirilmezken ve Mehmet Hasgüler mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede soruşturmada elde edilen delillerle ifade veren polis memuru Ortuç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı.Özbaylı, soruşturmanın 2021-2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde meydana gelen usulsüzlükler ile ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından başlatıldığını söyledi.2023 Mart ayı içerisinde zanlılar YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve o dönem YÖDAK Başkan Yardımcısı olan Mehmet Hasgüler'den görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından açılacak olan tıp fakültesi bölümünü öğrencilerin tercih edebilmesi için 2023 Haziran ayına kadar YÖDAK Genel Kurulu tarafından görüşülemeyeceği endişesi ile konu tıp fakültesinin YÖDAK Genel Kurulu tarafından hızlı bir şekilde gündeme alınıp görüşülüp onaylanmasının istendiği belirtildi.Polis memuru Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde okul muhasebesinde mahsup fişi, ödeme fişi ve okulun genel sekreteri tarafından muhasebeye gönderilmiş e-postalar olduğunu, yapılan incelemede 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta "YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı Tıp Fakültesi 5000 Amerikan Doları", 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta "YÖDAK Tıp Fakültesi Turgay Avcı 5000 Amerikan Doları" ve 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta "YÖDAK Tıp Fakültesi HASGÜ 4000 Amerikan Doları" yazdığı tespit edilip konu evrakların emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.Polis memuru Ortunç Özbaylı mesele ile ilgili olarak üniversiteden tıp fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, tıp fakültesi dosyasının, yine YÖDAK'tan gündem ve kararlar dosyalarının incelenmek üzere alındığını belirtti.Polis, 8 Mart 2024 tarihinde zanlıların tespit edilip aleyhlerinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını aynı gün zanlıların huzurunda bulunan cep telefonlarına el konulduğunu söyledi.Polis zanlılar aleyhine tahkikatın yeni başladığını alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken deliller olduğunu ayrıca zanlıların başka para veya ödül alıp almadıklarının da araştırılacağını belirtti.Özbaylı, yürütülecek soruşturma ve alınacak ifadeler neticesinde suçun nevinin değişme olasılığı olduğundan zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis ifadesini üzerine söz alan zanlı Avcı’nın avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlı Hasgüler’in avukatı süreye itiraz etti.İtiraz üzerine avukatın yaptığı itirazlara karşı savcı Hasan Boşnak konunun ciddiyetine vurgu yaparak tutukluluk verilmesi için gereken kriterlerin mevcut olduğu üzerinde durup tutukluluğun elzem olduğunu savundu.Yapılan itiraz ve savunmayı değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar sürecin aydınlanması ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi, sanıklar lehine ve aleyhine yapılması gereken araştırmaların yapıla bilmesi için 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verdi.