Yurtdışında 473 Türkiye vatandaşı korona sebebiyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya genelinde etkili olan Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne yurtdışında toplam 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Corona salgını sürecinde Türkiye'ye getirilmesi ve can kayıplarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, bugüne dek Türkiye dışında toplam 473 Türk vatandaşının Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Çavuşoğlu, ailelerin talep etmesi halinde bu kişilerin cenazelerinin de Türkiye'ye ulaştırıldığını hatırlattı. Bakan ayrıca salgın nedeniyle bugüne dek 103 ülkeden 65 binden fazla Türk vatandaşının da düzenlenen seferlerle Türkiye'ye getirildiğini belirtti.