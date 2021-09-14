Yüz yüze eğitimle ilgili dikkat çeken iddialar

Pandemi nedeniyle 1,5 sene gibi uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, 18 milyon öğrenci, bir milyon 200 bin öğretmen ile 6 Eylül'de eğitim öğrenime başladı.





CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise okulların açıldığı gün Ankara'nın Çankaya, Mamak, Keçiören ve Altındağ gibi merkez ilçelerinde okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kaya, yüz yüze eğitimdeki tespitlerini aktardı.





“60 KİŞİLİK SINIFLARDA DERS YAPILIYOR”





Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan uyarıların dikkate alınmadığı için 2021-2022 eğitim öğrenim yılının da sorunlar yumağıyla başladığına tanıklık ettiğini belirten Yıldırım Kaya, şu tespitlerini aktardı:





* Okullarda öğretmen açığı olduğu için bu dönem de ücretli öğretmenler görevlendirilmiş. Sınıf mevcutları Bilim Kurulu'nun açıkladığı 15 kişilik sınıf mevcudunun çok uzağında.





* MEB'in verilerine göre 2020-2021 eğitim öğrenim yılında bir dersliğe İmam Hatip ortaokullarında 27, genel ortaokullarda 24, İmam Hatip liselerinde 15, genel liselerde 32, meslek liselerinde 24 öğrenci düşmektedir. Ama derslikler yetersiz, çocuklarımıza 40-50-60 kişilik sınıflarda eğitim öğrenim veriliyor.





“AŞI KARŞITI ÖĞRETMENLER DERSE GİRİYOR”





* Dezenfekten ve maske dışında hijyene yönelik bir tedbir alınmamış. Ankara'da bazı okullarda öğrencilerden maske getirmeleri isteniyor.





* Temizlik personeli yok, olanlar da yeterli sayıda değil. Tuvalet ve lavabolar yetersiz ve temiz değiL. Lavabolarda sıvı sabun yok. Okulların güvenliğini sağlayacak güvenlik personeli yok.





* Okullarda sağlıkçı yok. Aşısını yaptırmayan, aşı karşıtı öğretmenlerin derslere girmesi de olaya ne derece esnek yaklaşıldığının göstergesi…





Yaptığı tespitler ışığında Kaya, “Bu şartlar altında yapılacak eğitim ve öğrenim başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Oysa ki okulların kapanmaması hepimizin birinci hedefi olmalıdır. Milli Eğitim Balkanı Sn. Mahmut Özer de daha ilk hafta içinde 198 derslikte Covid-19 vakası tespit edildiği ve bu nedenle bu sınıflarda eğitim öğrenime ara verildiğini açıkladı” diye konuştu.