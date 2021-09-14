Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması /14 Eylül 2021 00:21

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan halkının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Afgan halkının neredeyse yarısının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

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"Türkiye, 1920'lerden beri kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlendirilmesi de dahil Afganistan’ın istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyor. Bugün de Türk Kızılay aracılığıyla insani yardımlara devam ediyoruz."

Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz ve güvenlik sorununun doğrudan küresel etkileri olacağı uyarısında bulundu. Bu yüzden birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin yardım çalışmaları için hayati önemde olduğuna dikkat çekti. "6 yıldır yaptığımız gibi, bu konuda tecrübemizi ve uzmanlığımızı Katar'la birlikte sunmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Taliban'ın kurduğu geçici hükümet de vardı. Çavuşoğlu, "Taliban, bunun bir geçiş hükümeti olduğunu belirtti. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Cenevre'de bakanlar düzeyinde toplanan Birleşmiş Milletler konferansında hedef, insani yardımların devam edebilmesi için gerekli olan 606 milyon dolarlık fonun toplanması.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yoksulluğun giderek arttığı ve bu ay sonunda birçok kişinin yiyeceksiz kalabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

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