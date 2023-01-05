Z kuşağı anketinde işler karıştı: Siyasi partiler yeniden hesap yapacak





Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

ORC'nin açıkladığı sonuçlar şöyle:









2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor.Anket şirketleri ise hem isimler hem de partiler üzerinden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Son olarak ORC Araştırma, Z kuşağı olarak bilinen 2000 yılı ve sonrasında doğanlar arasında bir anket gerçekleştirdi.22-27 Aralık tarihleri arasında 1550 kişi ile yapılan çalışmada Z kuşağı temsilcilerine "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.Anketten yüzde 21.7 ile CHP birinci çıktı.İYİ PARTİ, AKP'Yİ GEÇTİÇalışmanın ikinci sırasında yüzde 17.4 ile İYİ Parti yer aldı.Üçüncü sırasında ise yüzde 13.9 ile AKP yer aldı.Kararsızların oranı ise yüzde 15.1 olarak belirlendi.Dördüncü sırada bulunan MHP yüzde 7.4 oy alırken...HDP ise yüzde 5.5 olarak kayıtlara geçti.Ankette Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranının yüzde 5,3 olduğu görülürken, Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,6 oldu.Cumhurbaşkanlığı seçiminde rüzgarı arkasına alan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin ise sıralamada olmadığı görüldü.