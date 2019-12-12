Zaytung'la kavga etti: Engelimi kaldır adamsan!

Kuzu kendisine ait Twitter hesabından Zaytung'a "Ben bu gibilere HS diyorum. Herkese demem. Zaytung gibi hak edenlere bu unvanı veririm. Engeli kaldır adamsan" dedi.





Kişisel Twitter hesabında "Zaytung denen ne idüğü belirsiz bir şey var" diyen Kuzu, devamla şunları söyledi:







"Hakkımda sen istediğin pisliği yapacaksın, cevap vermemi de engelleyeceksin. Sonra da bizleri demokrat olmamakla suçlayacaksın. İşte ben bu gibilere HS diyorum. Herkese demem. Zaytung gibi hak edenlere bu unvanı veririm. Engeli kaldır adamsan."





?Zaytung ise Kuzu'ya resmi Twitter hesabında 'ironik' bir yanıt verdi. Kuzu'nun attığı tweetin ekran görüntüsüne yer verilen paylaşımda, şu ifade kullanıldı:







"Kuzu'ya makam verilmemesinin nedeni, ne istediğinin bir türlü anlaşılamaması olabilir mi? TDK yetkilileri birazdan canlı yayında."



