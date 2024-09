Zelenskiy: 'Ukraynalıların savaşmaktan başka seçeneği yok'

Euronews'te yer alan habere göre Volodimir Zelenskiy, iki yılı aşkındır süren Rusya işgaline karşı Ukraynalıların "savaşmak ve hayatlarımızı savunmak dışında başka seçenekleri olmadığını" söyledi.



Cuma günü Como Gölü'ndeki Cernobbio Forumu'nda İtalyan iş dünyası temsilcilerine konuşan Zelenskiy, Ukraynalıların "bu savaşın sona ermesini dünyadaki herkesten daha çok istediklerini" ama bu isteğin "kesinlikle uluslarının, kültürlerinin, şehirlerinin yok edilmediği bir şekilde" olduğunu söyledi.



Zelenskiy, "Halkımız her gece ve her gün Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarının tehdidi altında. Putin devletimizi yok etmeye çalışıyor ve Ukrayna'yı egemenliğinden mahrum etmek, ekonomimizi mahvetmek ve vatandaşlarımızı Ukrayna dışına çıkmaya zorlamak için her şeyi yapıyor" dedi.



Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın enerji şebekesine yönelik saldırılarını da eleştirerek Vladimir Putin'i "Ukrayna'yı karanlığa sürüklemeyi amaçlamakla" suçladı.



Ukrayna'nın uluslararası ortaklardan uzun menzilli silahlara ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın bu silahları sadece Rusya içindeki askeri bölgeleri vurmak için kullanmak istediğini yineledi.



"Bizim istediğimiz, bu uzun menzilli silahı sadece askeri bölgelere kullanmak. Sadece yüz ve üç yüz kilometre ile çalışabilen bu silahı kullanmak. Hepsi bu kadar, başka bir düşüncemiz yok" dedi.



Zelenskiy, görüşmenin ardından X'te yaptığı paylaşımda, Şubat 2022'de başlayan Rus işgalini sona erdirmeye yönelik 10 maddelik bir öneri olan Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanması için Kiev ile birlikte çalıştığı için İtalya'ya teşekkür etti.



Zelenskiy, "Ukrayna, ülkenizin ya da başka bir ülkenin sahip olduğundan daha fazlasını istemiyor. Biz sadece ülkemizde hiçbir babanın Rus füzeleri tarafından öldürüldükleri için karısını ve kızlarını mezara koymak zorunda kalmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Zelenskiy'nin Cumartesi günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüşmesi bekleniyor.



Zelenskiy Cuma günü erken saatlerde Almanya'nın Rammstein hava üssünde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu zirvesinde 50'den fazla ortak ülkenin temsilcileriyle bir araya geldiğinde de savaş alanına daha hızlı silah sevkiyatı talebini yineledi.



Bu toplantıda Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırının "dengeleri değiştirdiğini" söyleyen Zelenskiy, ortaklarından sağladıkları silahlarla Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için izin istedi.



Zelenskyy, "O [Putin] Sumy şehrimize karşı yeni bir saldırı başlatmaya hazırlanıyordu ve biz durumu tersine çevirdik ve karşı saldırımızla savaşı, Rusya'nın içlerine doğru itiyoruz" diye konuştu.



Zelenskiy Ukrayna'nın "bu savaşı sona erdirmek" istediğini ve nihai sonucun barış olduğunu tekrarladı.



Almanya'daki zirve, Washington'un Kiev'e 250 milyon dolar (8,4 milyar TL) daha güvenlik yardımı yapacağını açıkladığı sırada toplandı.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin mevcut durumu Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde dinamik bir an olarak tanımlarken, Kiev'in Rus topraklarında savaşın ilk tam teşekküllü saldırı operasyonlarını yürüttüğünü ve Donbas bölgesindeki kilit bir merkezin yakınında Rus güçlerinden gelen önemli bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade etti.



Austin, Kursk saldırısı Rusya'yı savunmaya geçirmiş olsa da "Putin'in kötü niyetinin derinlerde olduğunu biliyoruz" uyarısında bulundu.



Rusya'nın son dönemde gerçekleştirdiği ölümcül hava saldırıları nedeniyle Zelenskiy, ABD silahlarını kullanımına ilişkin kısıtlamaları daha da gevşetmesi için Washington'a çağrı yaptı.



Ancak zirve toplantısının ana odağının hava savunma ve topçu malzemelerinin tedariki ve Ukrayna'nın yerel savunma sanayi tabanının güçlendirilmesi olması bekleniyordu.



Austin, Batılı ortak ülkelerin Ukrayna ile birlikte Sovyet döneminden kalma S-300 hava savunma sistemlerinin yerine geçecek bir füze tedarik etmek için çalıştıklarını söyledi.



Rusya, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını işgal etti.



Kırım'ın işgalinden kısa sonra, Donbas'ta yer alan, nüfusu etnik Rus ağırlıklı olan Luhansk ve Donetsk oblastları da Rusya'nın desteğiyle Ukrayna yönetimine savaş açtılar ve tanınmayan iki cumhuriyet kurdular. Sonrasında Rusya, Ukrayna işgali kapsamında bu iki cumhuriyeti de ilhak etti.



2022 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna'nın "Nazilerden arındırılması gerektiğini" öne sürerek ülkeye karşı geniş çaplı bir işgal başlattı ve bilhassa Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar hala sürüyor.