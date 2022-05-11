Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu /11 Mayıs 2022 23:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen Yukatel Kayserispor'un ardından ikinci finalist de belli oldu.

SHABER3.COM

Yukatel Kayserispor'un Trabzonspor'u 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 4-2 yenerek finale çıkmasının ardından Demir Grup Sivasspor da ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiğ Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir diğer finalist oldu.

Sivas'taki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın 78. dakikasında Famara Diedhieu ile Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti.

Bu golden 10 dakika sonra maçın 88. dakikasında ise Hakan Arslan Demir Grup Sivasspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmayınca ilk maçta rakibini 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor kupa finalinde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.
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