Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Yukatel Kayserispor'un Trabzonspor'u 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 4-2 yenerek finale çıkmasının ardından Demir Grup Sivasspor da ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiğ Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir diğer finalist oldu.





Sivas'taki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.





Maçın 78. dakikasında Famara Diedhieu ile Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti.





Bu golden 10 dakika sonra maçın 88. dakikasında ise Hakan Arslan Demir Grup Sivasspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.





Kalan sürede başka gol olmayınca ilk maçta rakibini 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor kupa finalinde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

