Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi maç /29 Aralık 2021 00:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi maç

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Denizlispor arasındaki mücadele Denizlispor'un 6-5'lik sütünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Galatasaray kupadan elenirken, Denizlispor ise bir üst tura çıktı.

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Galatasaray ile Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 3-3 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

Galatasaray'da Nelson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed, Van Aanholt attı. Oğulcan Çağlayan kaçırdı.

Denizlispor'da Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa, Özer, Abdülkadir Sünger, Leo attı.

Denizlispor, penaltılarda 6-5'lik  üstünlük sağlayarak tur atlayan takım oldu.

Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger, Galatasaray maçında 19 kurtarış yaptı ve 1 gol attı.
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