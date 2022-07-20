Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un kayıp raporu için ilginç savunma: 'Bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı' /20 Temmuz 2022 14:17

15 Temmuz'un kayıp raporu için ilginç savunma: 'Bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı'

15 Temmuz'un ardından meclis komisyonu tarafından hazırlanan raporun 'kayıp' olmasına ilişkin Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'un kayıp raporu için ilginç savunma: 'Bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı'

15 Temmuz'un ardından TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon bir rapor hazırladı. Ne varki, merakla beklenen bu rapor kamuoyuna açıklanmadı. Açıklanmaması bir yana raporun akıbeti de belli değil. 

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a verilen rapor hakkında TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç tarafından "Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır" denildi. 

"NEDEN GÖRÜŞÜLMEDİ?"
Sümen altı olduğu iddia edilen rapor hakkında İsmail Kahraman, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

"Darbe Girişimi Raporu, başkanlığınıza verilmesine rağmen TBMM'de niçin görüşülmedi?" sorusuna Kahraman, "Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP'li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti'nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bey'in açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur" dedi.

"HER ZAMAN GÖRÜŞÜLEBİLİR"
"Dönemin Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmaması rapor için büyük bir eksiklik mi?" sorusu için "Hayır böyle bir eksiklik yok. Ayrıca bilgilerine başvurulmamasına itiraz eden de bu konuda karşı oy da yok. Hatırladığım kadarıyla böyle. Komisyon derinlemesine iyi bir çalışma yaptı ama genel kurulda görüşülemedi" diyen Kahraman şöyle devam etti:

"Her zaman görüşülmesi, incelenmesi mümkün. Meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir. Konuşulması da faydalı olur.  Meclis Başkanının ifadesi çok doğrudur. Eklentiye karşı oy yazısı yazmak için toplantı yapılamadığı için rapor TBMM'de görüşülemedi.

Sonuçta, taraflar bir arayla gelmediği ya da gelmesi istenmediği için 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu değil, bu raporun kamuoyundan gizlendiği konuşuluyor"
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