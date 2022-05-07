17 Aralık soruşturması ile FBI’ın dosyaları bire bir örtüşüyor

Gazeteci İlhan Tanır, Özgürüz Radyo'da yaptığı canlı yayında, Rıza Zarrab davası ve 17 Aralık soruşturmaları hakkındaki yeni gelişmeleri paylaştı.





Tanır, "Hem Rıza Zarrab’ı hem de Hakan Atilla’yı tutuklayan FBI yetkilisi Jennifer Reynolds’ın kamuoyu önünde Washington’da Demokrasiler Koruma Vakfı isimli sağcı, Cumhuriyetçi, İsrail politikalarına yakın, İran karşıtı, şahin bir düşünce kuruluşunda yaptığı çok önemli bir konuşmanın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım" diyerek şu bilgileri paylaştı:





'BİZZAT ERDOĞAN'IN OFİSİNE UZANIYOR'





"Üç şey öne çıktı bu konuşmada.





Reynolds, Zarrab yolsuzluğunun Türkiye’de en tepe noktaya ulaştığını ifade etti. ‘Başbakanlık ofisine ulaşmıştır’ dedi. O dönem başbakan Erdoğan’dı. Bir Amerikalı yetkili kamuoyu önünde bu konuşmayı yapıyorsa, bu izinlidir, kendi başına yapabileceği bir şey değil. Böylece ilk kez ABD’li bir yetkili 17 Aralık soruşturmasında ortaya çıkan yolsuzluğun bizzat Erdoğan’ın ofisine gittiğini söyledi.





İkincisi, 17 Aralık soruşturmasının FBI’ın kendi dosyaları ve çalışmalarıyla bire bir örtüştüğünü ifade etmesi.





Üçüncüsü ise Rıza Zarrab’tan toplanan bilgilerin halen analiz ediliyor olması. Bu çok önemli, zira yaklaşık 10 ay önce Zarrab şahit haline gelmiş ve Amerikan hükümetinin yanına geçmişti deyim yerindeyse. Ve o zamandan beri ABD’li yetkililerle konuştuğu ortaya çıkıyor."





'POLİS KORKMAZ'DAN 'KAHRAMAN' DİYE BAHSETTİ





Tanır, "ABD’li yetkililer kendi soruşturmalarını tamamladıkça başka iddianamelerin hazırlanmasına, yeni kişilerin suçlanmasına yol açabileceği görülüyor" diyerek "Bunu belki de en yetkili ağızdan duymuş olduk" vurgusunu yaptı.





Tanır'ın aktardığına göre, FBI yetkilis Reynolds, ayrıca 17 Aralık Davası’nın polis raporunu yazan ve AKP hükümetinin “terörist” ilan edip aradığı Hüseyin Korkmaz’ı “kahraman” olarak anlattı. Tanır'ın bu konudaki yorumu "Bu 17 Aralık’taki 'tapelerin' ABD’li yetkililer tarafından 'güvenilir bulunduğunu' anlatıyor" şeklinde oldu.





'ABD İLE KAVGA, ERDOĞAN İÇİN FİNANSAL VE SİYASİ BİR İNTİHARA NEDEN OLABİLİR'





"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelecek olan yeni İran ambargoları var" bilgisini veren Tanır, "ABD, Türkiye’ye bununla ilgili son tarih olarak Kasım ayını verdi. Bu tarihe kadar Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını ciddi bir oranda İran’dan kesmesi bekleniyor. Ancak AKP yetkilileri bu onuda İran’ın yanında yer alacaklarına dair işaretler verdiler. Bu böyle devam ederse Türkiye ile ABD arasında yeni bir kriz meydana gelebilir" dedi.





Bu durumu Reynolds'ın konuşma yaptığı düşünce kuruluşunda çalışan bir uzmana sorduğunu aktaran Tanır, "“ABD ile kavga, Erdoğan için finansal ve siyasi bir intihara neden olabilir" yanıtını aldığını söyledi.