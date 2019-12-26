Samanyolu Haber /Ekonomi / O kararın bedeli 2,6 milyar TL /26 Aralık 2019 14:05

O kararın bedeli 2,6 milyar TL

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 3 Ocak 2021'e kadar Atatürk Havalimanı'nın işletme hakkını elinde bulunduran TAV'a 2,6 milyar TL tazminat ödeyecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin gözde grupları Limak (Nihat Özdemir), Cengiz (Mehmet Cengizi), Kalyon (Hasan Kalyoncu) ve Mapa (Mehmet Nazif Günal) gruplarının ortaklaşa işleteceği  İstanbul Yeni Havalimanı için vatandaşın cebinden 2,6 milyar TL daha çıkacak.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN 3 OCAK 2021'E KADAR AÇIK KALMASI GEREKİYORDU

Yeni havalimanı 6 Nisan 2019'da açılınce 3 Ocak 2021'e kadar ticari uçuşlara devam etmesi gereken Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV'a tazminat hakkı doğdu. 

TAV ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasında devam eden müzakerelerde taraflar mutabakata vardı.

Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasını "vahim bir hata" diye niteleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halka soralım. Referandum yapılsın." demişti.

TAV'A 389 MİLYON EURO "ERKEN KAPATMA" TAZMİNATI

DHMİ TAV'a Atatürk Havalimanı için 389 milyon euro (2,6 milyar TL) "erken kapatma" tazminatı ödeyecek. 

TAV tazminat tutarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan etti: "Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir."  
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