2 milyon kişi ölebilir!

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) en fazla bulaştığı ülke haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vak'a sayısı 144 bin 540'a yükseldi. Ölü sayısı da 2 bin 602'e ulaştı.







Dünya genelinde ABD'yi 100 bin vak'a ile İtalya, 85 bin 195 vak'a ile İspanya takip ediyor.





Virüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen ve son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybettiği İtalya'da ölenlerin sayısı 11 bini geçti.





TÜRKİYE'DE VAK'A SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ





Yeni vak'a sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanan Çin Halk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 31 kişide Koronavirüs tespit edildiği bildirildi.





Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki toplam Covid-19 vak'a sayısı 9 bin 217'den 10 bin 827'ye, can kaybı ise 131'den 168'e yükseldi. İyileşen hasta sayısıysa 105'ten 162'ye yükseldi.





İRAN'DA SALGIN İKİ AY DAHA SÜREBİLİR





İran'da Covid-19 salgınının en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor. İran Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi'nin hazırladığı 5 farklı senaryoya göre, ülkede en az 7 bin 700 kişinin hayatını kaybedebileceği belirtiyor.





En kötü senaryoya göre ise 111 bin kişinin ülkede hayatını kaybedeceği tahmin edildi.





Can kaybının 2 bin 757, vak'a sayısının ise 41 bin 495'e yükseldiği İran'da, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bir bebekte Covid-19 tespit edildi.





İNGİLTERE'DE 1.408 KİŞİ ÖLDÜ





İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıson 24 saatte 1.228'den 1.408'e yükseldi.





Vak'a sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.





İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.





Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vak'alar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.





Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılan Prens Charles taburcu edildi.





İSPANYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7 BİN 340





İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artışla 7 bin 340'a çıktı.





Vak'a sayısı son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi.





Euronews Türkçe'nin haberine göre İspanya bu rakamla Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vak'anın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.





ALAN MERRILL HAYATINI KAYBETTİ





ABD'li müzisyen ve şarkı yazarı Alan Merrill, Koronavirüs sebebiyle 69 yaşında hayatını kaybetti.





Sanatçının kızı Laura Merrill, pazar günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda babasının ölüm haberini verdi.





Laura Merril, "Vedalaşmam için 2 dakika verildi. Ben oradan ayrıldığımda huzurlu görünüyordu ve CNN/Fox ekranlarının sağ köşesinde yer almayacağına dair hala bir umut ışığı vardı." ifadelerini kullandı.





Ünlü “I Love Rock and Roll" şarkısının yazarlarından Merrill ABD'nin New York şehrinde yaşıyordu.





FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE İLK CAN KAYBI





Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip Koronavirüs sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.





Sağlık ve Hijyen Bakanı Eugene Aka Aouele yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik başşehri Abidjan'da bir kişinin Covid-19 sebebiyle öldüğünü belirtti.





Ülkede, 2 günde 64 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla toplam vak'a sayısı 165'e yükseldi. Vak'alardan 4'ü iyileşti.





TRUMP TEDBİRLERİ 30 NİSAN'A KADAR UZATTI





ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.





Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.





ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs vak'alarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim. ama net değil." ifadelerini kullandı.







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Koronavirüs kaynaklı Mısır'da 40, Fas'ta 26, Ürdün'de 3 kişi hayatını kaybetti. Tunus'ta ise vak'a sayısı 312'ye çıktı.





Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Koronavirüs ile mücadele için mesajlaşma uygulaması Telegram’da bilgilendirme kanalı açtı.