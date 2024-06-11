20 kamu kurumu 63 bin 214 işçi ve memur alacak!

Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Dışişleri Bakanlığı, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.





Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.





3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





27 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.





PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63 bin 214 personel alımı yapacak!





28 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





31 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





31 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





6 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere Musiki Paleograf ve İcracısı unvanında 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.





7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.





7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.



