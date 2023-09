Sadece 2023'ün başından bu yana çalınan kripto paranın değeri 1 milyar doları aştı

Kripto para piyasaları, son haftalarda iki yeni hack ve hırsızlık haberiyle çalkalandı. Blokzinciri güvenliği şirketi SlowMist ve zincirüstü araştırmacı ZachXBT’nin, arkasında Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus’un olduğunu tahmin ettiği, kripto para borsası CoinEx’e yönelik saldırıda 54 milyon dolarlık kayıp yaşandığı belirtilirken, Stake isimli kripto oyun platformuna yönelik saldırıyla 41 milyon dolar kripto para çalındığı öngörüldü.



Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, ağustos sonunda yayımladığı raporda 2023 başından bu yana kripto para piyasalarından 997 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını ortaya koymuştu. Son olaylar, bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı. Yerli kripto para borsası Bzetmex, kripto para yatırımcılarına dikkate değer güvenlik hatırlatmalarında bulundu.



Yalnızca ağustos ayında 45 milyon dolar çalındı



Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, 31 Ağustos'ta paylaştığı verilerde, yalnızca ağustos ayında çalınan toplam kripto para değerinin 45 milyon dolar seviyesinde olduğunu doğruladı. Ağustos 2023'e damgasını vuran ilk üç kripto para dolandırıcılığı olayları ise Pepecoin, Exactly Protocol, Magnate Finance olarak sıralandı. CertiK, bu raporda yılın başından bu yana yaşanan hırsızlıkların 997 milyon dolar kayba yol açtığını ortaya koyarken, CoinEx ve Stake vakaları bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı.



Kripto para piyasalarında yaşanan her hack ve dolandırıcılık olayının ekosistemin geneline zarar verdiğini belirten Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, “Kullandıkları araçlar giderek güçlenen siber suçlular, kripto paraları kolay kazanç olarak görüyor. Elliptic'in verilerine göre yalnızca Lazarus, 104 günlük bir süreçte 240 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Bu dönem, kripto para yatırımcılarının işlem yapmak için tercih ettikleri platformu sorgulamasını ve güvenlik önlemlerini yeniden düşünmesini gerektiriyor" dedi.



“En önemli konu güvenlik”



Kripto para borsası ve kripto işlem platformu seçerken kullanıcıların ilk önce güvenlik önlemlerini değerlendirmeleri gerektiğini savunan Erdoğan Turan, “Yatırımcıların, hizmet almak istedikleri borsaların kullanıcı varlıklarını korumak için ne tür güvenlik önlemleri aldığını araştırması gerekiyor. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), soğuk cüzdanda depolama, sıkı güvenlik protokolleri gibi başlıklar, platform güvenliğine ilişkin ipuçları veriyor. Borsanın daha önce bir hack olayına karışıp karışmadığı, böyle bir durumda ya da genel anlamda gelecek planlarına ilişkin ne kadar şeffaf olduğu, kripto para borsası yöneticilerinin açık kimlikleri, medya görünürlükleri, her biri yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli. Aynı zamanda kripto para borsasının toplam kullanıcı sayısı, CoinMarketCap gibi güvenilir platformlar tarafından doğrulanan işlem hacimleri ve likidite seviyeleri de kritik bilgiler” diye konuştu.



“Temel siber hijyen ve güvenli platform, büyük risklerden korur”



Güvenliğin yanı sıra kullanıcı deneyimi, işlem ücretleri, ürün çeşitliliği, 7/24 destek gibi faktörlerin de kripto para borsası seçiminde dikkate alınması gerektiğini kaydeden Bzetmex CEO’su Erdoğan Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bzetmex olarak kara para aklanmasına karşı politikalarımızı açıkça paylaşıyor, uzaktan müşteri edinimi (KYC) sürecini, prosedürlere uygun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Kullanıcılarımızın yatırımları, sıkı güvenlik politikaları ve soğuk cüzdanlarla korunuyor. 7/24 çalışan destek ekibimizle kullanıcılara aradıkları güveni daima sağlıyoruz. Paylaşımlı Wi-Fi ağlarına bağlanmaktan kaçınmak, sahte e-posta ve oltalama saldırılarına karşı temkinli olmak, tarayıcı, yazılım ve işletim sistemini düzenli olarak güncellemek, 2FA kullanmak, güçlü şifreler seçmek gibi bireysel güvenlik önlemlerini de ciddiye alan kripto para yatırımcıları, bu temel siber hijyen önlemleriyle potansiyel saldırıların önemli bir bölümünden korunarak güvenli kripto para al/sat deneyimi yaşayabilir.”