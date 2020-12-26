Samanyolu Haber /Ekonomi / 2'nci el otoda fiyat şoku! /26 Aralık 2020 18:28

2'nci el otoda fiyat şoku!

Her sene yıl sonunu yüksek satış adetleriyle kapatan otomotiv sektörü aralık ayını bu kez beklentilerin altında kapattı. Talepteki düşüş ikinci el taşıt satışlarına da yansıdı. İkinci el taşıt fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 düştü.

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Otomotiv piyasasındaki gelişmeleri izleyen veri kuruluşu Cardata'ya göre, ikinci el araç fiyatlarında düşüş aralık ayında da devam etti. 

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el araç fiyatları son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Dövizde ve salgın şartlarında stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını ‘bekle-gör politikasına’ çevirmesine sebep oldu. İkinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik.” dedi. 

SIFIR KİLOMETRE ARABA KAMPANYALARI DA ETKİLEDİ

Uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcının hızlıca satış yapabilmek için fiyatları düşürdüğünü belirten Yalçın, "0 kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün aralık ayı sonunda kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Faizlerin yeniden yükselmesi ve BDDK’nın taşıt kredilerine getirdiği vade düzenlemesinin etkisiyle sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını da vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük sıfır kilometre taşıt fiyatı şu an 123 bin 900 TL. Öyle ki pazarda şu an sıfır kilometre olarak satılan toplam 1.071 binek otomobil arasında 150 bin TL bandında sadece 13 binek otomobil, 200 bin TL bandına ise sadece 81 binek otomobil kaldı." 

KREDİLER İÇİN VADE SINIRI AŞAĞI ÇEKİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları doğrultusunda fiyatı 300 bin TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerinde vade sınırının 48 aydan 36 aya, 750 bin TL’nin üzerindeki krediler için de vade sınırının 48 aydan 24 aya çekilmesi ve Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarması sıfır kilometre taşıt satışların aşağı çekecek.
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