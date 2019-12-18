3 yıldır hapis yatan Asım bebek koğuşta düştü, başına dikiş atıldı

''Cezaevlerinde zulmen tutulan bebeklerin ahı bu iktidarı mutlak yıkacak!

'Dün 3 yaşındaki oğlum Asım Sencer (Ereğli hapishane) düşmüş kafası yarılmış dikiş atılmış, bu devlet bu çocuğu 40 günlük iken hapishaneye aldı 3 yıldan fazladır içeride. bu zulüm ne zaman bitecek artık sabrımız kalmadı''