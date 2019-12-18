Samanyolu Haber /Gündem / 3 yıldır hapis yatan Asım bebek koğuşta düştü, başına dikiş atıldı /18 Aralık 2019 17:15

3 yıldır hapis yatan Asım bebek koğuşta düştü, başına dikiş atıldı

Henüz 40 günlükken cezaevine konulan ve 3 yıldan fazla bir süredir annesiyle birlikte hapishanede olan Asım Sencer Uslu bebeğin koğuşta kaza geçirdiği belirtildi.

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Annesiyle birlikte Ereğli cezaevinde hapis yatan yüzlerce bebek ve çocuktan biri olan minik Asım'ın cezaevinde düşmesi sonucu başında kırık oluştuğu belirtildi. 

Gelişmeyi duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Asım'ın başına dikiş atıldığını söyledi. Gergerlioğlu, ”Cezaevlerinde zulmen tutulan bebeklerin ahı bu iktidarı mutlak yıkacak!” dedi.

Gergerlioğlu şunları yazdı:
''Cezaevlerinde zulmen tutulan bebeklerin ahı bu iktidarı mutlak yıkacak!
'Dün 3 yaşındaki oğlum Asım Sencer (Ereğli hapishane) düşmüş kafası yarılmış dikiş atılmış, bu devlet bu çocuğu 40 günlük iken hapishaneye aldı 3 yıldan fazladır içeride. bu zulüm ne zaman bitecek artık sabrımız kalmadı''
 
 
 
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