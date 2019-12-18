3 yıldır hapis yatan Asım bebek koğuşta düştü, başına dikiş atıldı

Annesiyle birlikte Ereğli cezaevinde hapis yatan yüzlerce bebek ve çocuktan biri olan minik Asım'ın cezaevinde düşmesi sonucu başında kırık oluştuğu belirtildi.
Gelişmeyi duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Asım'ın başına dikiş atıldığını söyledi. Gergerlioğlu, ”Cezaevlerinde zulmen tutulan bebeklerin ahı bu iktidarı mutlak yıkacak!” dedi.
Gergerlioğlu şunları yazdı:
''Cezaevlerinde zulmen tutulan bebeklerin ahı bu iktidarı mutlak yıkacak!
'Dün 3 yaşındaki oğlum Asım Sencer (Ereğli hapishane) düşmüş kafası yarılmış dikiş atılmış, bu devlet bu çocuğu 40 günlük iken hapishaneye aldı 3 yıldan fazladır içeride. bu zulüm ne zaman bitecek artık sabrımız kalmadı''