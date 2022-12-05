Samanyolu Haber /Spor / 500 milyon euroluk transferi olay olmuştu; Yalan haber çıktı /05 Aralık 2022 19:47

500 milyon euroluk transferi olay olmuştu; Yalan haber çıktı

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edildi. Gündem yaratan haber sonrası Ronaldo ile sansasyonel bir röportaja imza atan gazeteci Piers Morgan haberi yalanladı.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra nereye gideceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 Ocak itibarıyla sözleşmenin geçerli olacağı iddia edilmişti. Haberde, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon Euro kazanacağı ve toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceği kaydedilmişti.

Futbol gündemine oturan bu haber sonrası yıldız futbolcuya yakın olarak gösterilebilecek bir kaynaktan farklı bir haber geldi. Ronaldo ile sansasyonel röportaj yapan gazeteci Piers Morgan, efsane ismin Al-Nassr ile anlaştığı yönündeki iddiaları kişisel sosyal medya hesabından yalanladı.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ
H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 500 milyon euroluk transferi olay olmuştu; Yalan haber çıktı Sonraki Haber >>

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:27