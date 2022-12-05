500 milyon euroluk transferi olay olmuştu; Yalan haber çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra nereye gideceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.







Marca'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 Ocak itibarıyla sözleşmenin geçerli olacağı iddia edilmişti. Haberde, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon Euro kazanacağı ve toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceği kaydedilmişti.





Futbol gündemine oturan bu haber sonrası yıldız futbolcuya yakın olarak gösterilebilecek bir kaynaktan farklı bir haber geldi. Ronaldo ile sansasyonel röportaj yapan gazeteci Piers Morgan, efsane ismin Al-Nassr ile anlaştığı yönündeki iddiaları kişisel sosyal medya hesabından yalanladı.





DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti. Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.



