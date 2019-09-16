938 bin kişi daha işsiz

Türkiye'de 15 yaş üstü işsiz sayısı 2019 yılı haziran ayında işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi.







Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre haziranda işsizlik oranı yüzde 2,8 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.





Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile yüzde 15,3 olarak tahmin edildi.





DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ





Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 5,4 puanlık artış ile yüzde 24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.





İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,4'e geriledi.





Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı.





İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.