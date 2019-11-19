AB Bütçesinden Türkiye'ye yardımlar bu yıl da düşürüldü

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile 2020 yılı birlik bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı. Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesinde gelirler 168.7 milyar euro, harcamalar ise 153.6 milyar euro olacak.







Buna göre, bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum programlarına 83.9 milyar euro, tarım ve doğal kaynaklara 58.6 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13.5 milyar euro, eğitim programı Erasmus'a 2.9 milyar euro, güvenliğe 3.7 milyar euro tahsis edilecek.





Bütçede iklim krizi, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması da kararlaştırıldı. İklim kriziyle mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle 2020 bütçesi ‘en yeşil bütçe’ olarak nitelendirildi.





AB ülkeleri ‘öngörülmeyen gelişmelere’ yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladı.





Hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü vurgusu





Yeni bütçede AB üyesi adayı Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi. Deutsche Welle’nin haberine göre Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını vurguladı.





AB’nin 2019 bütçesinde de Türkiye'ye yapılacak mali yardımlarca 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti.





Resmi onay gerekiyor





AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.





Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.





AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.





AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor