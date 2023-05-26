AB, iltica başvuru rakamlarını açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uluslararası koruma (sığınma) talep eden kişilerin sayısı bu yılın şubat ayında 76 bin 505 kişiye ulaştı.



Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artış anlamına geliyor.



Şubat 2022'de, AB ülkelerinde sığınma talebinde bulunanların sayısı 54 bin 370 kişiydi.



Eurostat tarafından bugün yayınlanan aylık iltica verilerine göre, başvurularda ilk sırayı Suriyeliler aldı. Onları Afganlar, Kolombiyalılar ve Venezuelalılar takip etti.



Kurum verileri, başvuruların dörtte üçünden fazlasının (yüzde 77) Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'ya olduğunu ortaya koyuyor.



Başvurulardan 2 bin 745'i refakatsiz çocuklarca yapıldı. Çocuklardan bin 25'inin Afganistan, 675'inin de Suriye'den geldiği bilgisine yer verildi.



Ukrayna ve Suriye gibi ülkelerde devam eden savaş ve işgallerin yanı sıra, siyasi baskı ve iklim değişikliğinin etkileri çok sayıda insanın kendi ülkesini terk etmesine neden oluyor.



Buna bağlı olarak hem yasal hem de yasa dışı göç, birçok Avrupa hükümetinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.



Bu arada önceki aylarda olduğu gibi, Şubat 2023'te de Suriyeliler (9 bin 885 ilk kez başvuran) sığınma talebinde bulunan en büyük grup oldu.



Suriyelileri, 9 bin 310 kişi ile Afganlar, 5 bin 160 kişi ile Kolombiyalılar ve Venezuelalılar (5 bin 115) takip etti.



AB tarafından geçici koruma statüsü verilen Ukraynalılar ise hesaplamanın içerisinde yer almıyor.



Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan kaçarak AB ülkelerinde sığınma talebinde bulunan Rus vatandaşları ise 2 bin 385 başvuru ile 8. sırada yer aldı.



Yasal sığınma taleplerinin yanı sıra Avrupa bu yıl rekor sayıda yasa dışı giriş girişimiyle de karşı karşıya.



AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, bu ay başında yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana en yüksek sayıda izinsiz geliş olduğunu bildirmişti.