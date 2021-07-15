Samanyolu Haber /Dünya / AB Macaristan ve Polonya için düğmeye bastı /15 Temmuz 2021 19:30

AB Macaristan ve Polonya için düğmeye bastı

AB Komisyonu, homofobik yasal düzenlemeler yaparak AB antlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan ve Polonya hakkında yasal süreç başlattı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya ve Macaristan'daki tartışmalı LGBTİ+ karşıtı düzenlemelere karşı yasal süreç başlattı. Polonya ve Macaristan'ın söz konusu düzenlemeleri yaparak AB antlaşmalarını ihlal ettiğini savunan Komisyon, sürecin başlatıldığını her iki ülkenin hükümetlerini Perşembe günü gönderdiği mektupla bilgilendirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Avrupa, toplumun bir parçasının, kişilerin sevdiği biri yüzünden, yaşı yüzünden, siyasi görüşü yüzünden ya da dini inancı nedeniyle damgalanmasına aslı izin vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

Tartışmalı düzenlemeler neydi?

Polonya'nın bazı bölgelerinde LGBTİ+ bireylerin giremeyeceği alanlar oluşturulması ve Macaristan'da da eşcinsellikle ilgili içeriklere yasak getirilmesi AB'de uzun süredir rahatsızlık yaratıyordu. Macaristan'da geçen haftalarda yürürlüğe giren yasa uyarınca LGBTİ bireyleri destekleyen organizasyonlar, eğitim ve reklam faaliyeti yapamıyor. Ayrıca LGBTİ+ bireylerin kitap ya da filme konu edilmesi de yasak.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen düzenlemeyi "utanç" olarak nitelendirirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yasanın iptal edilmesi taleplerini geri çevirmiş ve AB'yi ülkesine karşı "benzeri görülmemiş" bir kampanya yürütmekle suçlamıştı.

Komisyon, ülkenin bazı bölgelerinde "LGBTİ+'dan arındırılmış alanlar" adıyla yasaklı bölgelerin oluşturulması konusunda da Polonya'dan "anlaşılabilir" bir yanıt gelmediğini açıklamıştı.

Polonya ve Macaristan'ın iki ay süresi var
Polonya ve Macaristan'ın AB Komisyonu'nun şikayetine yanıt vermek için iki ay süresi var. Aksi halde Komisyon, bu iki ülke hakkında Adalet Divanı'nda dava açabilecek.
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