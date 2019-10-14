AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışını sınırlama konusunda uzlaştı, harekâtı kınadı

Lüksemburg'da bugün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde SDG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Türkiye'ye kuzeydoğu Suriye'de yürüttüğü askeri harekâtı durdurma ve bölgedeki kuvvetlerini geri çekme çağrısı yapıldı.





Türkiye'nin operasyonunun kınandığı açıklamada "Avrupa Birliği, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ciddi şekilde baltalayan, yerinden edilmeleri artıran, insani yardıma erişimi ciddi şekilde engelleyen askeri operasyonunu kınamaktadır” ifadelerine yer verildi.





AB dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında "Türkiye'nin AB için kilit önemde bir ortak, Suriye krizi için de kritik bir aktör olduğu vurgulanarak Türkiye'nin güvenlik kaygılarının askeri değil, siyasi ve diplomatik yollarla giderilmesi gerektiği" savunuldu.





Silah ambargosu için çalışma grubu toplanacak





AB dışişleri bakanları toplantısında Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye karşı AB'nin ortak bir silah uygulanması talebi ise kabul görmedi. Toplantı sonra yapılan açıklamada silah satışı kararının üye ülkelerin hükümetlerine bırakıldığı vurgulanarak Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye silah satışı izinlerini askıya alma kararlarına atıfta bulunuldu.





Türkiye'ye silah ihracatıyla ilgili bir çalışma grubu kurulacağı ve üye devletlerin konuya ilişkin pozisyonlarının bu çalışma grubu tarafından bu hafta içerisinde yapılacak toplantıda "koordine edileceği ve gözden geçirileceği" de ifade edildi.



