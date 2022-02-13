AB ülkelerinden büyüme atağı: Pandemi öncesi yakalanacak

AB bir bütün olarak 2021 yılının üçüncü çeyreğinde pandemi öncesi seviyeleri yakalarken, 2022 sonuna tüm üye devletlerin ayrı ayrı bu seviyeyi tekrar yakalaması bekleniyor.







TR724'ün haberine göre AB ülkeleri 2020 yılındaki yüzde 5,9 seviyesinde küçülürken, 2021 yılında yüzde 5’lik bir büyüme kaydedildi. Geçen yıl ilkbaharda başlayan ve sonbaharın başlarına kadar hız kesmeden devam eden ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanmanın ardından, AB ekonomisi 2021 sonbaharında pandemi öncesi seviyeye geri döndü. Ancak hala pandemi etkisinde olan ekonominin 2021 yılındaki büyümeyi sürdürmesi beklenmiyor.





Tahminlere göre, Avrupa Birliği 2022’de yüzde 4, 2023’te ise yüzde 2,8 büyüyecek. Büyümedeki yavaşlamanın sebepleri arasında ise başta ekonomiler üzerindeki etkisini hala hissettiren Covid-19 ile beklenenden daha uzun süre yüksek kalan enerji fiyatları ve bazı metal ürünlerin kıtlığı da dahil olmak üzere lojistik ve tedarik darboğazlarından kaynaklanan arz yönlü kesintiler sayılıyor.





Ancak tahmine göre, mevcut pandemi dalgasının ekonomi üzerinde neden olduğu baskının kısa ömürlü olacağı varsayılıyor. Arz koşulları normalleştikçe ve enflasyonist baskılar ılımlı hale geldikçe, ekonomik aktivite yeniden ivme kazanacak.





Enflasyon bir süre daha yüksek kalacak

Enflasyon tahminleri, yüksek enerji fiyatlarının etkilerini ve aynı zamanda sonbahardan bu yana diğer mal kategorileri üzerindeki enflasyonist baskıların genişlemesini yansıtıyor.





Geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,6 gibi rekor bir orana ulaşan enflasyonun, Euro Bölgesi’nde 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 ile zirve yapması ve yılın üçüncü çeyreğine kadar yüzde 3’ün üzerinde kalması bekleniyor. Arz kısıtlamaları ve yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan baskılar azaldıkça, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın 2023 yılı boyunca %2 hedefinin altına düşmeden önce yılın son çeyreğinde %2,1’e düşmesi bekleniyor.





Genel olarak, Euro bölgesindeki enflasyonun 2021’de yüzde 2,6’dan (AB’de yüzde 2,9) 2022’de yüzde 3,5’e (AB’de yüzde 3,9) yükselmesi ve 2023’te yüzde 1,7’ye (AB’de yüzde 1,9) düşmesi bekleniyor.







Pandeminin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi zamanla zayıflamış olsa da, belirsizlik ve riskler ekonomi üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Mevcut kısıtlamalar ve uzun süreli personel sıkıntısı ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyebilir ve kritik tedarik zincirlerinin işleyişini beklenenden daha uzun süre bozabilirler. Ayrıca, Doğu Avrupa’daki jeopolitik gerilimler, büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin riskleri belirgin şekilde artırıyor.







