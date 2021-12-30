AB’ye sığınma taleplerinde Türk vatandaşları 5’inci sırada

Avrupa’ya sığınma talepleri son dönemde artışa geçti. Peki, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıllara göre sığınma telebinde bulunanların sayısı kaç? Kaç Türk vatandaşı 2021 yılında AB’ye sığınma talebinde bulundu?







Kronos'un haberine göre AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Eylül ayına ait iltica ve sığınma talebinde başvuran kişilerin verilerini açıkladı. Eurostat’ın verilerine göre, Eylül 2021’de 60 bin 800 kişi ilk kez sığınma talebinde bulundu. Bu sayı, koronavirüs pandemisi öncesi seviyeyi ilk kez yakaladı. Öte yandan, Eylül 2021’de sığınma talebinde bulunanların sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58’lik bir artış yaşadı. Eylül 2020’de AB ülkelerine toplam 38 bin 600 kişi sığınma talebinde bulunmuştu.





SIĞINMA TALEPLERİNİN ÇOĞU AFGANİSTAN’DAN: TÜRK VATANDAŞLARI İLK 10’DA YER ALIYOR





Afganistan’da yönetime geçen Taliban hükümeti sonrası birçok insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Birçok ülkeye sığınma talebinde bulunan Afganların uğrak noktalarından birisi de Avrupa kıtası oldu. Eurostat’ın verilerine göre, 2021 yılının Eylül ayında AB’ye en fazla sığınma talebinde bulunanlar Afganistan vatandaşları oldu. Eylül 2021’de toplam 13 bin 830 Afgan vatandaşı AB ülkelerine ilk kez sığınma talebinde bulundu. Bu alanda Afgan vatandaşlarını Suriyeliler takip ediyor. Eylül 2021’de toplam 8 bin 710 Suriye vatandaşı ülkelerini terk edip AB ülkelerine sığınma talebinde bulundu.





Türk vatandaşları ise listenin 5. basamağında yer alıyor. Son yıllarda Türkiye’den sığınma talepleri hızla artıyor. Eurostat’ın verilerine göre, 2021 yılının Eylül ayında toplam 2 bin 500 Türk vatandaşı AB ülkelerine sığınma talebinde bulundu.





SIĞINMA TALEPLERİ 2015 YILINDAN BU YANA YÜZDE 165 DÜŞTÜ







Eurostat’ın verilerine göre, her yılın Eylül ayı baz alındığında iltica ve sığınma talebinin en fazla olduğu yıl 2015 oldu. 2015 yılının Eylül ayında AB ülkelerine toplam 161 bin 295 kişi sığınma talebinde bulundu. Bu sayı 2020 yılına kadar düzenli olarak düştü. AB’ye 2016 yılının Eylül ayında 115 bin 595, 2017 yılının Eylül ayında ise 52 bin 970 kişi sığınma talebinde bulundu.





Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle sığınma taleplerinde düşüş yaşandı. Pandeminin en ağır olduğu 2020 yılında Eylül ayında AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan kişi sayısı 38 bin 555’te kaldı.

